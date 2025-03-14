Мухаметшин: Мы заинтересованы, чтобы в России сохранялись мир и согласие

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО, прошедшего в Ульяновске. Парламентарии рассмотрели вопросы реализации Стратегии развития беспилотной авиации в регионах округа. Кроме того, на заседании обсудили направления госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Накануне заседания председатели законодательных собраний Поволжья посетили Ульяновский авиаколледж, где разрабатывают, конструируют и фактически собирают «под ключ» летательные аппараты самых разных видов. Кроме того, колледж работает как ресурсный центр, где готовят специалистов и преподавателей в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем самого широкого спектра применения. БПЛА сегодня успешно используются в дорожном, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, транспорте, при контроле добычи полезных ископаемых, для мониторинга окружающей среды.

О том, как массово обучить владению летательной машиной молодежь, как поддержать мастеров и наставников, обучающих будущих специалистов БПЛА, речь шла на встрече с инженерами и преподавателями, которая состоялась на базе колледжа. Проблема обеспечения кадрами в отрасли имеется. В том числе, и в педагогическом составе. В мае прошлого года на базе Ульяновского авиаколледжа стартовала программа практической подготовки педагогов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, первыми участниками которой стали 400 преподавателей из республик Марий Эл и Мордовия, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке и предоставлению субсидий из федерального бюджета.

Стратегия развития беспилотной авиации в регионах Поволжья – важная тема для законодателей.

«Достижение технологического суверенитета – одна из национальных целей развития нашей страны, - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, - в том числе речь идет о развитии автономных летательных средств. Для достижения реального технологического лидерства необходима взаимосвязанная работа по нескольким направлениям: это проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание и развитие производственных мощностей и инфраструктуры, стимулирование спроса на продукцию и кадровое обеспечение. Кроме того, важным фактором является формирование качественно нового уровня нормативно-правовой базы. Участие в этом принимают все регионы нашего округа».

Татарстан сегодня также был назван в числе передовых регионов по внедрению программ развития беспилотной авиации. В прошлом году в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» Университет Иннополис отобрали, как образовательный центр по этому направлению. В школах республики открываются специализированные классы, кружки и секции.

Центральной темой в повестке дня сегодняшнего заседания стали вопросы сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей.

«Приволжский федеральный округ населяют около двух сотен разных национальностей и народов, поэтому мы лучше других понимаем, как важно сохранять духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментом межнационального и межконфессионального мира и согласия, - подчеркнул координатор Ассоциации, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Ассоциация законодателей ПФО проанализировала и предложила Правительству России приволжские наработки в сфере укрепления традиционных ценностей, которые будут полезны всей стране».

Законодатели Поволжья неоднократно отмечали передовой опыт Татарстана в вопросах сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей.

Мухаметшин отдельно остановился на работе Ассамблеи народов Татарстана.

«В нашей республике, где проживают представители 175 национальностей, найден хороший инструмент сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, взаимопонимания между народами, - подчеркнул глава парламента, - Ассамблея народов Татарстана - крупнейшая общественная организация, объединяющая национально-культурные автономии республики, решает, в первую очередь, вопросы сохранения и развития культуры и традиций, родных языков. В Татарстане работает Многонациональная воскресная школа, где представители разных народов, проживающие в республике, могут изучать свой родной язык».

Важным направлением работы, по словам Мухаметшина, является взаимодействие национально-культурных объединений с соотечественниками, социальная адаптация мигрантов. Татарстан – экономически привлекательный регион, сегодня на территории республики проживают около 110 тыс. мигрантов, более половины из них приехали на работу.

Еще председатель Госсовета РТ предложил парламентариям Поволжья глубже изучить положительный опыт деятельности Ассамблеи народов Татарстана в деле сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

«В повестке дня – актуальные вопросы, - подчеркнул глава парламента, комментируя итоги заседания в беседе с журналистами, - первый – работа по производству и наращиванию объемов беспилотных летательных аппаратов, второй – сохранение культурных и духовных ценностей многонационального народа наших субъектов. Эти вопросы имеют прямое отношение к нашей республике, поскольку и беспилотниками мы занимаемся, и кадры для этой отрасли готовим. Второй вопрос не менее важный. Татарстан, как и весь округ, – многонациональный, и все мы заинтересованы в том, чтобы в многонациональной России, регионах Приволжского федерального округа сохранялись мир и согласие, трудовая активность, из поколения в поколение передавались обычаи и традиции, изучались родные языки и культура народов, проживающих здесь».

В работе Ассоциации приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, главы 13-ти парламентов субъектов ПФО, руководители молодежных парламентов при заксобраниях округа.

Ранее в Ульяновске парламентарии Поволжья возложили цветы к Вечному огню у Обелиска Славы - главному ульяновскому символу Победы советского народа в Великой Отечественной войне.