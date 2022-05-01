Мухаметшин на марафоне «Zа Россию»: Первомай встречаем трудом и трудовыми победами

В Казанском парке Победы сегодня прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» в рамках празднования 1 мая. Всех пришедших на праздник гостей поздравил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы счастливы, что Первомай этого года, несмотря на сложную ситуацию в мире, мы встречаем трудом и трудовыми победами», - сказал Мухаметшин гостям праздника перед концертной программой.

После его слов, началась трехчасовая концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы Татарстана. Гости праздника смогли насладиться прекрасными хореографическими номерами и вокальными композициями.

Помимо этого, каждый посетитель мероприятия мог принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть на уличный театр и полюбоваться на анимированные представления. А для маленьких детей была организована детская локация «Играйбург», городок детских профессий и множество аниматоров.

Инициатором проведения мероприятия выступила федерация профсоюзов Республики Татарстан, а организатором - управление культуры исполкома Казани.

«1 Мая для профсоюзов республики - это всегда значимый праздник. Мы чествуем человека труда», - обратилась к гостям праздника председатель федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

В мероприятии приняли участие представители профсоюзов республики, политических партий, а также молодежных организаций.

«Молодая гвардия традиционно принимает участие в праздновании 1 Мая. В этом году праздник для нас очень значим, потому что носит очень патриотичный характер. Подобные мероприятия позволяют молодому поколению изучать и не забывать историю нашей родины», - сообщил «Татар-информу» депутат Госсовета Татарстана, руководитель Молодой Гвардии республики Динар Бариев.