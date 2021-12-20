Мухаметшин: «Мы растим достойное поколение, способное обеспечить будущее республики»

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась торжественная церемония награждения обладателей республиканской общественной премии «Герои нашего времени».

Традиционно лауреатами премии становятся люди, совершившие героические поступки. В рамках проекта также ежегодно проходит «Форум маленьких героев».

В этом году 26 взрослых и 15 детей стали обладателями памятных нагрудных знаков «Герой нашего времени» и «Юный герой».

От имени руководства республики лауреатов из Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«В повседневной жизни всегда есть место подвигу. Кто-то из присутствующих не раздумывая бросился в горящий дом, чтобы спасти людей, кто-то взял в семью одинокого старика, кто-то нашел в себе силы преодолеть тяжкий недуг, смог начать жизнь заново», — отметил Мухаметшин.

При этом политик подчеркнул, что сегодня чествуют не только юных героев, но и их родителей. Именно благодаря их чуткому воспитанию юные герои стали теми, кем они являются, добавил глава парламента.

«Мы растим достойное поколение, способное обеспечить будущее республики», — уверен Председатель Госсовета РТ.

Общественная премия «Герои нашего времени» вручается ежегодно начиная с 2013 года под эгидой «Молодой гвардии Единой России» при поддержке ТРО ВПП «Единая Россия» и Министерства молодежи республики. Проект «Герои нашего времени» был поддержан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. С 2016 года он реализуется в республиканском статусе. За последние четыре года лауреатами премии стали 76 татарстанцев.

Среди героев в этот раз был отмечен двенадцатилетний Алексей Афанаско, который спас девятилетнего ребенка, тонувшего в оросительном водоеме в дачном поселке. Юный герой увидел, что мальчик упал, прыгнул за ним и вытащил на берег.

Благодаря поступку пятнадцатилетнего Данира Мухамадиева была спасена жизнь десятилетнего мальчика, который не справился с большой водой на реке Кизил. Данир без промедления бросился в воду и подхватил тонувшего. Более того, с помощью других ребят он пытался реанимировать его до приезда медиков.

Был премирован шестнадцатилетний Илья Матюшенцев из Нижнекамского района, который, увидев, что горит дом, разбудил жильцов и помог потушить пожар.

«Всех героев объединяют открытые горячие сердца, готовность протянуть руку помощи каждому нуждающемуся. Вы приняли на свои плечи груз заботы и личной ответственности за происходящее вокруг, избрали для себя путь милосердия, мужества и добра», — резюмировал Фарид Мухаметшин.