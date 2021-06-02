Мухаметшин: «Мы получили убедительную поддержку участников праймериз»

Выдвижение кандидатов для составления партийного списка на выборы в Госдуму РФ — это только первый этап. Сейчас важно сформировать программу, с которой партия пойдет на выборы. Такое мнение выразил секретарь Татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин по итогам заседания федерального оргкомитета по проведению праймериз.

«Впервые в России предварительное голосование в Татарстане прошло по смешанной системе. Мы подвели итоги и получили достаточно убедительную поддержку наших избирателей: как по явке, так и по поддержке кандидатур — участников праймериз», — отметил Мухаметшин.

Он пояснил, что партийный список на выборах в Госдуму будет утвержден на всероссийском съезде партии, который состоится 19 июня в Москве. Накануне съезда татарстанские единороссы проведут региональную конференцию партии.

«Мы подведем итоги работы. Но главное, необходимо подготовить политическую программу „Единой России“, с которой мы пойдем на выборы 19 сентября. Мы всесторонне подходим к этому вопросу. Прозвучали предложения на встречах — обязательно постараемся их учесть и не оставить без внимания. То, что можем реально сделать, инициировать, поддержать, мы постараемся включить в нашу программу на выборы в Госдуму», — подчеркнул Мухаметшин.

В Москве сегодня прошло заседание федерального оргкомитета по проведению праймериз, участники которого утвердили проект списка партии на осенних выборах. Руководители региональных отделений участвовали в мероприятии по видеосвязи.

Как сообщил председатель федерального оргкомитета Александр Карелин, прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству захотевших принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это сильно превосходит показатели 2016 года.

«Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — заметил председатель федерального оргкомитета.

Участие в борьбе за право баллотироваться в Госдуму от «Единой России» приняли примерно 5,8 тыс. кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад.