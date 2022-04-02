Мухаметшин: Мы будем развивать свое производство параллельно с поиском новых поставщиков

Татарстан будет развивать собственное производство одновременно с поиском новых партнеров в дружественных странах, сообщил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин на открытии конкурса «100 лидеров - Татарстан Будущего» в Торгово-промышленной палате РТ.

«Конечно, если есть возможность быстро переналадить крупное производство на сырье и комплектующие из России и Татарстана, мы полностью поддерживаем такие инициативы. Однако если этот процесс не быстрый, мы готовы закупать детали и комплектующие из дружественных нам стран», - отметил он.

Председатель Госсовета РТ добавил, что на федеральном и республиканском уровнях разрабатываются различные меры поддержки предпринимателей. В частности, уже действует интернет-портал, который помогает искать зарубежные аналоги российского производства.