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Муниципальные выборы в Татарстане покажут, что позиции республики по реформе местного самоуправления не голословны. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на шестом заседании республиканского парламента.

«В сентябре следующего года пройдут выборы Раиса Татарстана и депутатов представительных органов местного уровня. По итогам муниципальной кампании должен быть сформирован подготовленный авторитетный депутатский корпус сельских и городских поселений, который еще раз покажет, что наши позиции в отношении муниципальной реформы, не голословны», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что есть серьезные вопросы к федеральному законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в России.

«Мы подготовили обоснованные возражения против повсеместного перехода на одноуровневую систему местного самоуправления», – подчеркнул он.

Глава парламента добавил, что Госсовет РТ внес более полусотни поправок, 25 из которых касались возможности сохранения действующего двухуровневого механизма.

Он напомнил, что рассмотрение законопроекта Госдума отложила на 2025 год.

«Вернемся к этой теме в следующем году, а до этого тщательно подготовим аргументы, в том числе обсудив их с нашими муниципальными коллегами», – заключил Мухаметшин.