Мухаметшин: молодежный парламент ПФО оправдывает свое создание

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошло XIII заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В работе ассоциации принял участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Это заседание проходит опять в Казани, в том регионе, где зарождался молодежный парламент нашего округа», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что за годы существования молодежного парламента его работа постоянно оптимизировалась и систематизировалась. Это, в свою очередь, положительно сказалось на успехах Татарстана в экономике, политике, социальной и прочих сферах.

«Мы стараемся оправдать то, что у нас еще в 2022 году был образован молодежный парламент округа. И мы видим, что они успешно нарабатывают опыт. Надо отдать должное, работа сейчас проводится активно», – заявил председатель Госсовета РТ.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, приветствуя участников заседания, отметил, что данная площадка стала востребована и полезна для законодательных органов власти, а также подчеркнул, что в сегодняшнем обсуждении будут подняты вопросы развития внутреннего туризма и оценки эффективности работы молодежных органов.