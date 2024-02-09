Мухаметшин: «Молодежный парламент – большая политическая школа для молодых людей»

В Саратове в пятницу, 9 февраля, проведут заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО. На мероприятии депутаты Поволжья обсудят вопросы законодательного обеспечения, касающиеся мер поддержки участников СВО и членов их семей, пишет пресс-служба Госсовета РТ. Ранее данные темы уже поднимали на заседании Ассоциации молодежных парламентов федерального округа.

Участниками заседания стали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, замполномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, координатор Ассоциации законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, а также главы парламентов субъектов Приволжского федерального округа.

Машковцев заявил, что совместная работа молодых парламентариев и руководителей заксобраний регионов ПФО по актуальным вопросам крайне важна. Предложения, выработанные в Ассоциации молодежных парламентов, детально обсуждают в рамках пленарного заседания Ассоциации законодателей Поволжья и учитывают в дальнейшем при работе с законами, говорит он.

На данный момент разработали и внедряют Стандарт деятельности молодежного парламента при заксобраниях регионов ПФО. Речь идет об унификации порядка избрания и работы, полномочий молпарламентов Поволжья.

Мухаметшин добавил, что «стандартизация деятельности молодежных парламентов назрела». По его словам, для депутатов РТ «молодежное крыло – это та база и политическая школа, через которую проходит огромное количество молодых людей». Молодежь, продолжает Председатель Госсовета, проявляет себя везде: от общественной до законотворческих работ. При этом также они получают возможность работать в органах власти. Спикер уверен, что нужно поощрять активность и инициативность молодых ребят.

Главный вопрос на заседании – нормативно-правовое обеспечение деятельности по оказанию мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Члены молодежного парламента считают необходимым создать единый подход в законодательном обеспечении этой важной работы.

«Поддержка со стороны не только близких, но и государства, является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции, – подчеркнула председатель Молпарламента при Госсобарнии Мордовии Виктория Богдашкина, – сегодня на законодательном уровне выстроена комплексная система господдержки участников СВО и членов их семей, и она продолжает дополняться». Речь идет финансовой и социальной поддержке, поддержке в сфере образования, отдыха и здравоохранения, психологической и юридической помощи.

Мухаметшин после подчеркнул актуальность обсужденных на Ассоциации вопросов. Он добавил, что спецоперация стала объединяющим фактором и для нашей молодежи, все трудности только очередной раз объединили наших людей.

Еще законодатели Поволжья посетили ряд соцобъектов и познакомились с возможностями учреждений здравоохранения Саратовской области по адаптации и реабилитации участников специальной военной операции. Среди посещаемых мест – Саратовская бальнеологическая лечебница «Серные воды», Саратовский гостехнический университет им. Ю.А. Гагарина и Центр адаптации и реабилитации инвалидов. Отметим, что Саратовская водолечебница с 1945 года занимается восстановлением военнослужащих. На сегодняшний день центр оснащен современным оборудованием и медтехникой. Только в 2023 году на его базе прошли реабилитацию более 3,6 тыс. человек.