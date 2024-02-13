Мухаметшин: Молодежная ассамблея народов РТ успешно решает задачи объединения людей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодежная ассамблея народов Татарстана успешно решает задачи объединения людей. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ и руководитель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на отчетно-выборной конференции этой организации.

«Я благодарю “молодежное крыло”. Важность работы, которой вы занимаетесь, бесценна. Потому что вы работаете с молодежью, позволяете ей сориентироваться в этой жизни, а значит – заботитесь о будущем своей республики и страны. Думаю, что вы со своими идеями, инициативами и для России в целом являетесь примером», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что были попытки через фейковую информацию, различные ресурсы рассорить народы, проживающие в России, посеять между ними недоверие. «Молодежь наиболее подвержена такой деструктивной информации, но ”молодежное крыло” выдержало это испытание. Вы своим жизненным примером показали, что только в единстве наша с вами сила, и мы способны решать непростые задачи в сложных условиях», – подчеркнул он.

По словам Председателя Госсовета, руководителям национально-культурных автономий и Молодежной ассамблее необходимо работать с мигрантами, чтобы они быстрее адаптировались в Татарстане.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иностранцы прибывают в республику на учебу или работу. И их надо принять в нашу семью, отслеживать их, чтобы мы вместе приобщились к решению глобальных общероссийских задач. Найден инструмент, который позволяет это сделать. Но еще остаются вопросы, над которыми нужно серьезно работать. Например, правонарушения среди мигрантов», – отметил он.

Глава парламента также напомнил, что республика была единственным регионом в России, создавшим 30 лет назад Ассамблею народов Татарстана. На данный момент здесь проживают представители 175 наций и народностей.

«Нам удалось создать такой институт. Все мы разные, но мы вместе. Каждый чтит свои традиции, обычаи и религию. И в этом наша сила – служение своему народу. Кто-нибудь задавался вопросом: а если бы не было ассамблеи в многонациональной республике, особенно в нынешних условиях СВО, беспрецедентного нажима на Россию и ее субъекты от недружественного Запада? Сейчас и другие регионы заинтересовались нашим опытом», – заметил Мухаметшин.

Межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие являются прочной основой успешного развития России, добавил зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие страны столкнулись с агрессивной политикой коллективного Запада, и сохранять цивилизационные духовно-нравственные ценности становится все сложнее. Но мы живем в мире и согласии. Безусловно, Россию будут пытаться развалить, как уже было, за счет того, чтобы вбить клин в межнациональные и межконфессиональные отношения. И я горжусь тем, что в Татарстане выстроена целостная система, на протяжении многих лет ведется выверенная политика», – заявил он.

По мнению Терентьева, создание Ассамблеи народов Татарстана было правильным решением для успешного развития республики. «Отрадно, что рядом с аксакалами есть молодые ребята, значит – есть будущее у нашей страны», – заключил он.