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Политика 3 апреля 2025 15:00

Мухаметшин: «Многие хотят поддержать кандидатуру Минниханова и выйти с ней в народ»

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Мухаметшин: «Многие хотят поддержать кандидатуру Минниханова и выйти с ней в народ»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Партия «Единая Россия» может выдвинуть действующего руководителя Татарстана Рустама Минниханова на должность Раиса на предстоящих в этом году выборах. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время заседания районного совета в Арске.

«В этом году предстоят выборы Раиса Татарстана и свыше 7.5 тысяч депутатов представительных органов муниципалитетов. Надо избрать достойных людей депутатами, поддержать кандидатуру, которую мы предложим от партии "Единой России" на должность высшего должностного лица нашей республики. Опережая, могу сказать, что многие просят и обращаются, чтобы вновь поддержать кандидатуру Рустама Минниханова и выйти с ней в народ, если у вас нет возражений», – сообщил Мухаметшин.

#выборы #Рустам Минниханов #Фарид Мухаметшин
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