Мухаметшин: Мировая юстиция стала одним из востребованных институтов правосудия

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За 25 лет мировая юстиция заняла достойное место в правовой системе Татарстана и стала одним из самых востребованных институтов правосудия. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в парламенте республики.

«Оперативность, высокое качество отправления правосудия, доступность и открытость стали отличительными профессиональными качествами татарстанского корпуса мировых судей. Можно с полным основанием утверждать, что свой четвертьвековой юбилей мировая юстиция Татарстана встречает весомыми результатами», – сказал он на круглом столе, посвященном 25-летию мировой юстиции РТ.

Мухаметшин напомнил, что институт мировой юстиции в Татарстане был учрежден в 1999 году на основании республиканского закона о мировых судьях. Этот документ определил порядок создания судебных участков и должности мировых судей.

Выбор места проведения круглого стола, по словам Мухаметшина, имеет символическое значение. Именно в Государственном Совете РТ в соответствии с Конституцией РТ избираются мировые судьи, им вручаются удостоверения, уточнил он.

Председатель Госсовета поблагодарил судей и ветеранов отрасли за напряженный труд, высокую ответственность и профессионализм.