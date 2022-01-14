Мухаметшин: Минтимер Шаймиев на протяжении всей жизни беззаветно служит родной республике

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на протяжении всей жизни беззаветно служит родной республике. Так охарактеризовал первого Президента РТ Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Достойный сын своего народа, на протяжении всей жизни Минтимер Шаймиев беззаветно служит родной республике. Безусловно, становление Татарстана как передового, динамично развивающегося, сильного своим межнациональным согласием региона России неразрывно связано с именем Минтимера Шаймиева. Сформированная им „модель Татарстана“ изучалась и до сих пор привлекает внимание исследователей и политиков многих стран», — сказал руководитель парламента.

Мухаметшин назвал Шаймиева сильной личностью, решительным, твердым и последовательным в принципиальных моментах. По его словам, Государственному Советнику присущи человечность, умение вести переговоры, хладнокровие в конфликтных ситуациях.

«Уникальный почерк Минтимера Шариповича как политика — это деловитость и конструктивность, дипломатический талант балансировать, учитывать разные, часто противоположные точки зрения», — отметил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что именно Шаймиев создал школу современной политики в Татарстане и «стал ее первым преподавателем для огромного количества руководителей всех уровней власти, предприятий и организаций, прошедших непростое время реформ рядом с ним».

«Мне кажется, я до сих пор учусь у него продумывать и рассчитывать, понимать и убеждать, принимать решения. Навсегда запомнил его слова: „Никогда не выходи к людям без аргументов, причем аргументы должны быть железными“», — заметил он.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летний юбилей.