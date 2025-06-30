Мухаметшин: Межпарламентское сотрудничество поможет созданию моста дружбы между народами

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем парламентаризма.

«Сильная законодательная власть – это основа развития любого современного государства, устремленного в будущее, гарант прочного правового фундамента для решения стратегических задач во благо граждан», – заметил политик.

«Этот праздник был учрежден в 2018 году по инициативе российских законодателей в память о событии, положившем начало истории международного парламентского движения: 30 июня 1889 года в столице Франции начала работу первая конференция Межпарламентского союза, крупнейшей и старейшей организации, объединившей парламентариев со всего мира», – напомнил он.

«Гибко реагируя на вызовы времени, парламентарии выражают интересы различных групп населения, общественных организаций и политических партий, объединяя их в законотворческом взаимодействии», – выразил уверенность Мухаметшин.



«В современных непростых условиях большое значение приобретает межпарламентская дипломатия как эффективный инструмент обмена опытом и лучшими законодательными практиками, содействия конструктивному диалогу и налаживанию гуманитарных связей между странами и народами», – добавил Мухатмешин.

«Бу нисбәттән Татарстан Дәүләт Советының Россия Федерациясе төбәкләре белән төзелгән парламентара хезмәттәшлек турында килешүләре иллегә якынлаша, дустанә илләрдәге партнерлар белән 11 килешү һәм протокол имзаладык. Киләчәктә бу хезмәттәшлек тагын да киңәер һәм халыклар арасында дуслык күперен салуга ныклы нигез булыр дип ышанам (в переводе с татарского – „В этом отношении у Госсовета Татарстана уже около 50 соглашений о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с регионами Российской Федерации, 11 соглашений и протоколов с партнерами из дружественных стран. Уверен, что в дальнейшем это сотрудничество станет еще более широким и станет основой для построения моста дружбы между народами“)», – отметил он.

«Бәйрәм белән! С праздником!» – заключил Председатель Госсовета Татарстана.