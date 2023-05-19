Мухаметшин: Масс-медиа Татарстана выполняют важную консолидирующую роль

Председатель Государственного Совета Республики РТ Фарид Мухаметшин поздравил сотрудников газет и журналов, работников теле- и радиокомпаний, ветеранов и представителей журналистских династий, всех, кто занимается подготовкой, производством и распространением печатной и цифровой продукции, с Днем печати Республики Татарстан.

«Сегодня средства массовой информации не только задают тон восприятия повседневных событий, но и определяют общее социальное настроение, оказывают значительное влияние на формирование жизненных ориентиров людей, особенно молодежи. Мне приятно отметить, что татарстанское медиа-сообщество осознает свою гражданскую ответственность перед аудиторией и по праву считается одним из самых высокопрофессиональных в России. Подает пример слаженной и оперативной работы, демонстрирует высокую конкурентоспособность, креативность и неизменную приверженность лучшим традициям отечественной публицистики», — заметил политик.

«В непростых современных условиях республиканские масс-медиа выполняют важную консолидирующую роль, бережно воспроизводя вековые историко-культурные и патриотические смыслы, непреходящие духовно-нравственные и семейные ценности. Будучи проводниками прогрессивных идей, СМИ Татарстана вносят весомый вклад в обеспечение социально-политической стабильности. В Год национальных культур и традиций в РТ способствуют дальнейшему укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Ваше неравнодушное слово в защиту интересов государства и простого человека, откровенный разговор о повседневной жизни городов и сел, предприятий и организаций, яркие исторические публикации и репортажи на актуальные темы, конструктивная критика заставляют думать и действовать. А рассказы об общих успехах и экономических достижениях, подвигах наших героев и добрых делах татарстанцев создают позитивный настрой, позволяющий с уверенностью двигаться вперед, преодолевая любые трудности», — убежден Председатель Госсовета РТ.

«Дорогие друзья! Ваш труд значим и востребован обществом. Вам верят, к вам прислушиваются. Уверен, так будет и впредь. Поздравляя с профессиональным праздником, хочу от всей души поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и выразить надежду, что оно будет динамично развиваться. В этом я вижу важнейшее условие и залог нашей успешной совместной работы в интересах Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. Желаю вам новых творческих проектов, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!» — заключил руководитель республиканского парламента.