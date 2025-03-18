Мухаметшин: «Крымская весна» – это важнейшая веха в истории современной России

Фото: тг-канал Фарида Мухаметшина

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем воссоединения Крыма с Россией. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале спикера парламента.

«Сегодня в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь, соблюдая все нормы международного права, проведя референдум, вошли в состав Российской Федерации. Эта знаковая историческая дата стала символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа», – отметил Мухаметшин.

Он добавил, что «Крымская весна» 2014 года – это важнейшая веха в истории современного российского государства.

«Мужество и вера, преданность памяти героических предков, любовь к нашей общей Отчизне – вот те движущие силы, что помогли нам выстоять в тот непростой период. И сегодня созидательная энергия, трудолюбие и патриотизм жителей полуострова направлены на противостояние внешним угрозам, защиту родной земли, реализацию национальных целей развития и перспективных планов модернизации региональной экономики, проведение социальных реформ и повышение уровня жизни», – подчеркнул спикер Госсовета РТ.

Мухаметшин напомнил, что Татарстан, как и многие другие субъекты РФ, оказывает значительную поддержку крымчанам.

«Уверен, дружественное многостороннее сотрудничество наших регионов будет и впредь активно развиваться по всем направлениям. Пусть День воссоединения Крыма с Россией укрепит нашу уверенность в благополучной жизни будущих поколений в единой и свободной стране!» – заключил он.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.