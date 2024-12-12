Мухаметшин: Конституция четко обозначила ориентиры становления новой России

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Конституции РФ.

В своем поздравлении он напомнил, что основной закон страны приняли более 30 лет назад. Тогда 90-е годы Конституция четко обозначила ориентиры становления новой России на базе демократических принципов, федеративного устройства и территориальной целостности, закрепила идеи многонационального единства и межконфессионального добрососедства, многопартийности и свободного волеизъявления, предоставила широкие социальные гарантии при соблюдении прав и интересов граждан.

«Поправки 2020 года, одобренные на общероссийском голосовании, позволили адаптировать положения Конституции к современным реалиям, расширив тем самым возможности обеспечения суверенитета и безопасности. Укрепили институциональные основы, правовой и ценностный каркас дальнейшего построения процветающего общества, повышения качества жизни россиян», - сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что Татарстан – один из наиболее сильных и динамично развивающихся регионов России.

«Активной гражданской позицией и созидательным трудом жители республики неизменно подтверждают свою приверженность фундаментальным ценностям Основного закона страны. В то же время мы сознаем, что гарантированные права и свободы требуют от каждого гражданина Российской Федерации ответственности, строгого следования закону и безусловного исполнения конституционных обязанностей», - говорит председатель Госсовета РТ.

Спикер также выразил уверенность, что, поддерживая мир и согласие в России, граждане смогут совместными усилиями преодолеть любые трудности, осуществить самые амбициозные планы на пути к социальной стабильности и достижению национальных целей развития. Еще он пожелал всем здоровья, мира, счастья и успехов в труде во имя благополучия России.