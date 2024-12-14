Мухаметшин: Конкурс «Парламент-2030» способствует раскрытью потенциала молодежи

Конкурс «Парламент-2030» помогает раскрыть потенциал молодежи, способствует внедрению насущных инициатив и открывает перед участниками новые горизонты. Об этом говорится в телеграмме с приветствием Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина к участникам конкурса.

Зачитал обращение на церемонии награждения победителей председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

«За годы проведения это состязание стало значимой площадкой, где неравнодушные, активные молодые граждане могут проявить себя, показать знания и умения, научиться законодательно оформлять востребованные идеи и проекты в различных сферах», — отметил Мухаметшин.

Он напомнил, что темой конкурса стало укрепление исторической памяти поколений. Это особенно важно в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в Татарстане.

В этом году в финалистами конкурса стали 11 студентов и школьников. Общее же количество участников превысило 50 тысяч, заявки поступили из 89 регионов России.

Чубаров подчеркнул, что победители конкурса становятся востребованными в законотворческих органах регионов. Мероприятие играет большую роль в воспитании молодежи не только в РТ, но и по всей России.

Как отметила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, «Парламент-2030» станет для ребят первым шагом на пути к работе в органах законодательной или исполнительной власти, военных структурах. «Чтобы затем служить интересам народа», — подчеркнула министр.

С 2014 года число участников конкурса превысило 800 тысяч. Победители получают возможность пройти стажировки в Совете Федерации и Государственной Думе. 104 финалиста за это время получили должности в федеральных и региональных органах законодательной и исполнительной власти, а также стали депутатами и помощниками депутатов.

В церемонии награждения приняли участие депутат Казанской Государственной Думы Людмила Андреева, член экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Вавилин.