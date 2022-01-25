Мухаметшин: Количество сторонников «Единой России» в Татарстане растет

Число сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане постоянно растет, вместе с этим партийцы активно взаимодействуют с общественными организациями в регионе. Об этом на XXXIV региональной конференции татарстанской «Единой России» сообщил секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

«„Единая Россия“ традиционно опирается на сторонников и союзнические общественные объединения республики. Радует, что число единомышленников растет. На данный момент в базе сторонников 18 763 человека, проведено 1 757 собеседований с кандидатами, подавшими заявления в системе „Вся Россия“», — рассказал Мухаметшин.

Он напомнил, что только за последний год татарстанские единороссы подписали соглашения о сотрудничестве еще с 3 организациями, обновили соглашение с Федерацией профсоюзов РТ. Всего же число таких соглашений сейчас достигло 56.

