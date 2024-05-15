Мухаметшин: «KazanForum укрепляет деловые связи и сближает наши народы»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в рамках KazanForum посетил площадки и выставочные стенды ряда зарубежных стран, а также российских и татарстанских компаний, развернутых в зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». По итогам визита он высоко оценил уровень организации форума, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В беседе с журналистами Мухаметшин подчеркнул огромное политическое и экономическое значение форума для республики и страны в целом.

«На форум приехали представители бизнеса, науки, технологий из более чем 70 стран мира, более 18 тысяч человек. Это очень важно, так как в современных непростых условиях продолжающейся специальной военной операции и действия санкций большое значение имеют вопросы укрепления дружбы и расширения взаимодействия со странами Исламского мира как в политической и экономической, так и в духовной сферах», - сказал он.

По его мнению, власти РФ в очередной раз оказали большое доверие Татарстану и в частности Казани, сделав столицу РТ местом проведения экономического форума в федеральном масштабе.

«Спасибо Раису Республики Татарстан, Правительству, министерствам, руководителям крупных предприятий и организаций за организацию выставок достижений Татарстана в самых разных сферах», - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что на полях саммита проходит много встреч, знакомств, участники делятся своим опытом, перенимают опыт других. Все это укрепляет деловые связи наших компаний с иностранными партнерами, расширяет возможности взаимодействия культур и сближает народы.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.