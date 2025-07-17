Мухаметшин: Избирательные кампании должны пройти честно, открыто и без нарушений

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Важным политическим событием этого года станут выборы Раиса Татарстана и депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«Прошу активнее работать с населением в закрепленных округах, чтобы избирательные кампании в республике прошли, как всегда, с высоким уровнем явки, честно, открыто и без нарушений», – сказал он депутатам.

Мухаметшин подчеркнул, что в это непростое время во главе республики должен быть сильный и опытный лидер, дальновидный руководитель, способный вести регион вперед. «Конечно, должна быть выстроена эффективная, готовая представлять и отстаивать интересы населения система местных представительных органов», – отметил он.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

«Мы хотим, чтобы пришли достойные, ответственные и подготовленные люди. С ними нам нужно будет решать текущие задачи и ставить задачи на перспективу», – продолжил тему выборов Мухаметшин уже на пресс-конференции.

По его словам, завершилась процедура выдвижения кандидатов на должность Раиса республики. Свои документы в ЦИК РТ представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Единая Россия» выдвинула кандидатом на должность Раиса РТ действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Он своей работой доказал, что Татарстан может достигать цели и решать задачи, которые ставятся перед республикой. Он активно поднимает вопросы, вносит предложения. Многие проекты, которые он инициировал, поддерживаются на федеральном уровне. Например, по благоустройству дворов, территорий», – заметил спикер парламента.

Он напомнил, что в прошлом году прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. «Этот созыв успешный. Пришли ответственные люди, политики, экономисты. У нас сформировался неплохой, работоспособный парламент», – заключил он.