Мухаметшин исполнил новогоднюю мечту шестилетнего Даниэля побыть в роли машиниста поезда

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин исполнил новогоднее желание Даниэля Круглова. Шестилетний мальчик мечтал проехать в кабине машиниста поезда, о чем написал на сайте «Елка желаний» в рамках Всероссийской благотворительной акции, сообщает пресс-служба парламента республики.

Елочную игрушку с желанием Даниэля, который вместе с родителями живет в Нурлатском районе, Председатель Госсовета снял с новогодней елки, установленной в здании парламента.

«Мечта мальчика сбылась сегодня утром. Он побывал в роли машиниста поезда на железнодорожной станции “Нурлат”. Сотрудники ж/д вокзала подарили мальчику шапку железнодорожника, специальный жилет и сладкий подарок», – отметили в пресс-службе.

«Елка желаний» в Государственном Совете Татарстана прошла 23 декабря. Всероссийскую благотворительную акцию тогда поддержали также Премьер-министр республики Алексей Песошин, депутаты парламента, руководители министерств и ведомств.

Напомним, что накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту мальчика из Набережных Челнов, который попросил об экскурсии по Иннополису.