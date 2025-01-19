Мухаметшин исполнил новогоднее желание девочки из РТ: ребенок побывал за кулисами цирка

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин исполнил новогоднее пожелание 12-летней девочки из поселка Высокая Гора. Альфина мечтала побывать в цирке и увидеть, как артисты готовятся к представлениям за кулисами.

В итоге, как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, для ребенка 19 января организовали экскурсию по волшебному закулисью цирка. Девочка познакомилась с животными, работающими в цирке, пообщалась с дрессировщиками и артистами, рабочими сцены.

Альфина убедилась, что цирк – это особый мир, большая дружная и беспокойная семья, яркие огни шоу и бесконечный упорный труд за кулисами.

Директор цирка Эльмира Булатова подарила Альфине пригласительные билеты на иммерсивный спектакль - революционный проект казанского цирка. Это спектакль-прогулка, который открывает другую сторону цирка и делает зрителей частью этого удивительного мира.

«Мечты должны сбываться!» - сказала Булатова.

Благотворительная акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за шесть лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний.

В этом году акция стартовала 15 ноября 2024 года и продлится до 28 февраля 2025-го. В рамках «Елки желаний» можно исполнить мечты детей из семей участников спецоперации, детей с ОВЗ, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также ребят из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в Белогородской, Курской и Брянской областей. Причем на «елке» можно «сорвать» три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.

фото: пресс-служба Госсовета РТ