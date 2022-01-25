Мухаметшин: Исполнение дорожной карты по 8846 «наказам» приближается к 90%

Исполнение дорожной карты по 8 846 «наказам» татарстанцев, полученных партией «Единая Россия», приближается к 90%. Об этом на XXXIV конференции регионального отделения партии заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Благодаря конструктивному взаимодействию ветвей власти, поддержке Президента РТ, Правительства, все поступившие наказы — и это новшество пятилетки — теперь находят отражение в республиканских и муниципальных программах — мы их назвали дорожными картами — с конкретными сроками и финансированием из бюджета», — отметил спикер.

Впервые этот механизм был опробован на выборах депутатов Госсовета и Президента РТ в 2019-2020 годах, было получено 8 846 наказов. По итогам думской кампании в этом году дерутаты получили еще более 5,5 тыс. наказов.

В конце декабря Рустам Минниханов проведел встречу с сенаторами и депутатами Госдумы РФ от Татарстана по координации работы с федеральным центром. Стороны договорились ряд наказов, относящихся к этому уровню, раскрепить по 17 рабочим группам и реализовывать в рамках национальных проектов и госпрограмм.

«Народная программа, по сути, выполняется по схожей схеме. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете, фракцией внесен ряд социальных поправок, корреспондирующих с основными положениями программы, например, повышение МРОТ, индексация пенсий, газификация и ряда других», — отметил руководитель татарстанских единороссов.