Мухаметшин: «Ильгиз Хайруллин отдал всю свою жизнь служению родной республике»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени руководства республики выразил соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина. Прощание с заслуженным работником культуры ТАССР, экс-председателем Общественной палаты РТ, бывшим заместителем премьер-министра РТ состоялось сегодня в Культурном центре им. А. С. Пушкина.

«Наша республика понесла большую утрату, ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Ильгиз Калимуллович. Сегодня мы прощаемся с выдающимся сыном татарского народа, который отдал всю свою жизнь и силы служению родной республике. В Правительстве республики мы с ним работали рука об руку, я – премьер-министром, он − вице-премьером», – сказал Мухаметшин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин также отметил, что Ильгиз Хайруллин был грамотным и опытным руководителем, умел добиваться цели и доводить до конца все дела.

«Его отличали трудолюбие и требовательность с одной стороны, скромность и человечность – с другой. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – заключил Председатель Госсовета РТ.