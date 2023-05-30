Мухаметшин и Володин обсудили развитие регионального и федерального законотворчества

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, обсудив вопросы гармонизации регионального и федерального законодательств, а также формирования единого правового поля страны.

«Вячеслав Володин поблагодарил депутатов, избранных от Татарстана, за активность, - отметил Фарид Мухаметшин, подводя итоги встречи в беседе с журналистами, - речь также шла о формах работы с парламентариями, наших традиционных совещаниях с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России, в рамках которых обсуждаются вопросы привлечения федеральных средств в экономику Татарстана через участие в нацпроектах и госпрограммах».

Особое внимание на встрече было уделено законодательным инициативам Татарстана, которые в настоящее время находятся на разных стадиях рассмотрении в Государственной Думе.

«Вячеслав Володин поинтересовался, как развивается республика, высоко оценил работу Раиса Республики Татарстан, деятельность органов исполнительной власти по преодолению трудностей сегодняшнего дня, связанных с введенными санкциями и проведением СВО», - заключил Фарид Мухаметшин.