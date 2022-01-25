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Политика
25 января 2022  15:46
Алексей Угаров

Мухаметшин и Турчак обсудили исполнение наказов татарстанцев, собранных «Единой Россией»

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Председатель Госсовета РТ, Секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел встречу с вице-спикером Совета Федерации РФ, Секретарем Генсовета партии Андрем Турчаком. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

«Парламентарии обсудили основные направления деятельности татарстанского отделения партии „Единая Россия“, вопросы реализации партийных проектов и исполнения наказов граждан, собранных единороссами в рамках прошедших избирательных кампаний», — говорится в сообщении.

Во встрече также принял участие руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин.

Андрей Турчак находится в Татарстане с однодневным рабочим визитом. Секретарь Генсовета «Единой России» прибыл в республику для участия в конференции татарстанского отделения партии, которая пройдет сегодня в Казани.

Андрей Турчак планирует также ознакомиться с работой федерального Центра развития цифровых компетенций «Единой России» и посетить казанский лицей №131. По окончании партийной конференции Андрей Турчак примет участие в церемонии вручения ежегодной студенческой премии «Студент года - 2021». 

 

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