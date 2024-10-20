Мухаметшин и Карякин открыли шахматный клуб в Казани

Сегодня в здании Штаба общественной поддержки «Единой России» на площади Свободы в Казани состоялся шахматный турнир студентов стран БРИКС. Затем Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и сенатор Российской Федерации, претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин открыли очередной, 66-й по счету шахматный клуб Карякина.

До прихода высоких гостей студенты Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Казанского медуниверситета спорили за досками. Среди них были учащиеся из Индии ( страны, где родились шахматы), Китая, Йемена, Ирана (сразу четверо), Египта, Туркменистана, Казахстана. Вне конкурса выступал, возможно, будущий гроссмейстер, а пока десятилетний школьник по имени Альберт. За полчаса он обыграл двоих взрослых участников и уже разбирался с третьим, но тут прибыли Мухаметшин и Карякин с внушительной свитой.

Заместитель руководителя Ассоциации профессиональных тренеров РТ Татьяна Ширяева объяснила журналистам, как именно шахматы приносят пользу, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже участвовали в турнире. «Это шахматотерапия, близкая к медитации, помогающая справляться с жизненными трудностями, она развивает интеллект», — подчеркнула она. И добавила , что в ходе археологических раскопок на территории Татарстана были найдены шахматные фигурки Х–ХII веков.

Едва войдя, Карякин и Мухаметшин сразу же сели за шахматную доску, разыграв хрестоматийный дебют Е2-Е4. Затем гроссмейстер оставил памятную запись прямо на обороте шахматной доски.

Фарид Мухаметшин напомнил о предстоящем саммите БРИКС в Казани. «Нам оказано высокое доверие, ждем у себя более 30 глав государств. А здесь собрались студенты стран БРИКС, учащиеся в казанских вузах на русском языке, они вошли в дружную семью народов Татарстана. Мы создали им всем комфортные условия для получения образования. Шахматы — незатратный вид спорта, доступный, объединяющий молодежь. Кстати, первый шахматный клуб в Казани был открыт еще 140 лет назад», — заметил он.

«БРИКС очень важен для нас, это конкурентное, многополярное объединение, поднимающее экономику и обеспечивающее безопасное развитие. Это страны-партнеры, не конкуренты, так и в шахматах. Наш же регион уникален многообразием экономики. Предстоят встречи для достижения соглашений по сбыту нашей продукции. Думаю, найдем партнеров. Для нас это экзамен доверия к республике», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Сергей Карякин поблагодарил республику за гостеприимство. «Не раз приезжал сюда от Шахматной федерации России, здесь очень много талантов, сильные шахматные традиции, их нужно развивать и поддерживать. Шахматы способствуют интеллектуальному образованию. Сейчас в мировом спорте большие проблемы. Российской команды не было на недавней Всемирной шахматной олимпиаде. Это неправильно. А формат БРИКС не политизирован, каждый спортсмен — представитель этого объединения выступает под своим национальным флагом и доказывает свою правоту», — поделился он своим пониманием ситуации.

Р уководитель проекта шахматных клубов Сергея Карякина и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин рассказал, что казанский клуб Карякина стал уже 66-м по счету, открывшимся в России. Предыдущий недавно был открыт в столице Хакасии Абакане. А первый появился всего год назад в Нижнем Новгороде. «Шахматы сделают Россию единой», — выразил уверенность Миннуллин.

Позднее Сергей Карякин, разумеется, провел сеанс одновременной игры.