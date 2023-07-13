Мухаметшин: Госсовет Татарстана вернется к реформе ТКО на осенней сессии

К обсуждению законодательных инициатив в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Государственный Совет Татарстана вернется на осенней сессии. Будет обсуждаться раздельный сбор, обращение с жидкими коммунальными отходами и их утилизация. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан поднял вопрос ТКО, жидких коммунальных отходов. Законодательную инициативу направили в федеральный центр. От незаконных сбросов страдает экология», — констатировал он.

Спикер отметил, что вокруг ТКО у населения Татарстана постоянно возникает множество вопросов. Люди жалуются на несанкционированные свалки мусора, в том числе на берегах озер и рек.

«Вопрос утилизации, дальнейшего использования ТКО остается открытым. На осенней сессии мы будем возвращаться к этому вопросу с приглашением депутатов Госдумы от Татарстана. Договорились с [Айратом] Фарраховым и другими коллегами, которые к этой проблеме имеют отношение», — уточнил Мухаметшин.

Он заметил, что регоператоры и компании, занимающиеся вывозом ТКО, регулярно поднимают цены на свои услуги, а реальных дел по этой части — раздельного сбора, утилизации, экологической очистки — нет.

«Эти вопросы требуют серьезного финансирования. Думаю, что мы предложим федеральному центру отрегулировать эти вопросы. Операторы, которые заключают с нами соглашения, ответственнее должны относиться к утилизации отходов в городах и районах Татарстана», — заключил Фарид Мухаметшин.

На встрече с журналистами спикер Госсовета РТ подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года. Он рассказал о значимых законах и законопроектах, принятых во время весенней сессии. Они касаются разных сфер — экономики, социальной защиты, бизнеса, поддержки участников специальной военной операции и многих других.