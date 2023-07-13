Мухаметшин: Госсовет будет настаивать на обязательной отработке студентов-бюджетников

Совет законодателей при Федеральном Собрании России рекомендовал Государственному Совету РТ доработать законодательную инициативу об обязательной отработке для выпускников. Татарстан будет настаивать на принятии соответствующего решения, заявил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Я думаю, мы будем поддерживать, настаивать на этом. Мы все проходили в свое время институт трудоустройства. И через практику получали навыки», — сказал Председатель Госсовета.

По мнению Мухаметшина, выпускники через отработку получают практические навыки. Кроме того, практика позволяет убедиться в правильном выборе профессии. «Это не ложится тяжелым бременем на каждого выпускника, и отработка позволяет убедиться в том, что не ошибся в выбранной специальности, и продолжать совершенствовать свои знания», — убежден он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников вузов, обучавшихся на бюджете. В случае принятия новеллы при отказе от трудоустройства по распределению выпускнику придется возместить стоимость обучения.