Мухаметшин: «Главное в евразийской интеграции — это масштабы и результативность процесса»

По словам организаторов конгресса, сближение стран евразийского пространства — это свершившийся факт. Тесное сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет государствам эффективно и быстро реагировать на меняющийся ландшафт международных отношений, а также воплощать в жизнь взаимовыгодные экономические проекты.

Перед стартом пленарной сессии участников заседания поприветствовал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что очную встречу конгресса в прошлом году пришлось отложить из-за пандемии, которая внесла значительные коррективы в экономику и политику по всему миру, в том числе на пространстве Евразии.

«Прошедший год показал — современные вызовы эффективно решаются только при тесном взаимодействии государств и народов. Главное здесь — это масштабы, скорость и результативность процесса», — обратился к присутствующим Мухаметшин.

По его словам, модель евразийской интеграции на современном этапе своего развития приобретает все более высокую актуальность. В этом плане проведение конгресса на территории Татарстана имеет особое значение — на территории республики также реализуется модель успешного сотрудничества десятков народов ради общего экономического процветания.

«Мы уверены, что подставляем свое региональное плечо к усилиям главы нашего государства, Президента РФ, на международной арене. Ведь каждая такая встреча завершается подписанием резолюций, направленных на реализацию наших договоренностей», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Руководитель татарстанского парламента также добавил, что благодаря ЕАЭС каждая из стран-участниц становится заметно сильнее — и в политической, и в экономической сферах. С ним согласился федеральный гость заседания — председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он зачитал приветствие участникам конгресса от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Источник: president.tatarstan.ru

«Работа Казанского конгресса имеет важное значение в процессах евразийской экономической интеграции, укрепляя межпарламентское сотрудничество», — было сказано в телеграмме главы российского парламента.

По словам Калашникова, в последние годы процессы евразийской интеграции выходят на новый качественный уровень. Во многом этому способствует активное межрегиональное сотрудничество, и здесь Татарстан играет особую роль.

«Татарстан не просто откликается на предложения о проведении таких международных мероприятий, но и наполняет их новым смыслом и содержанием», — резюмировал Леонид Калашников.

За три дня работы на площадках конгресса ученые обсудят все ключевые направления межгосударственного евразийского сотрудничества: развитие высоких технологий, наращивание научного потенциала, поиск новых инструментов привлечения инвестиций и создание условий для опережающего развития членов ЕАЭС.