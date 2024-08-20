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Мухаметшин: Главная задача – провести выборы качественно, честно и чисто
Председатель Госсовета, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин поучаствовал в селекторном совещании, которое провел в режиме ВКС руководитель Центрального исполнительного комитета, заместитель Секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Сидякин. На совещании обсуждались вопросы текущей деятельности партии, реализации партпроектов и избирательной кампании в регионах.
Как отметил Сидякин, в центре внимания единороссов сегодня – это помощь пострадавшим жителям Курской области. Партийцы уже доставили в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи: бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов. В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы более 60 региональных отделений партии, в том числе и Татарстан.
«Наша гуманитарная миссия в области развернута, и она будет продолжаться столько, сколько это потребуется», - подчеркнул спикер.
Сидякин поблагодарил партийный актив российских регионов за большую работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Курской области. Отметив в том числе помощь Татарстана, он обратил внимание участников на необходимость сплочения общества в условиях ужесточения санкций и проведения СВО.
Отдельно на совещании обсуждались вопросы проведения избирательных кампаний в регионах страны. Напомним, 8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета седьмого созыва.
Подводя итоги совещания, Мухаметшин подчеркнул, что выборы нужно провести достойно, честно и чисто, в полном соответствии с законодательством.
«Мы вышли на финишную прямую, — отметил глава парламента, обращаясь к партийному активу республики. — Выборы проходят в непростых условиях, наша главная задача – провести их качественно, сформировать большинство нашей фракции в парламенте следующего созыва».
Мухаметшин также отметил, что в последние недели проходит много встреч депутатов с избирателями.
«Мы провели много встреч с жителями в городах, районах и селах, на них люди обращались своими проблемами и актуальными вопросами, — сказал он. — Нужно ко всем этим обращениям отнестись максимально ответственно, ни одного не оставить без внимания, при возможности помочь в решении».
Еще председатель Госсовета РТ призвал усилить работу с секретарями первичных отделений партии.
«У нас 2011 секретарей «первичек», это большая сила. Со всеми надо вести работу, находиться в постоянной связи», - сказал он.
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