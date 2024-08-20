Мухаметшин: Главная задача – провести выборы качественно, честно и чисто

Фарид Мухаметшин

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин поучаствовал в селекторном совещании, которое провел в режиме ВКС руководитель Центрального исполнительного комитета, заместитель Секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Сидякин. На совещании обсуждались вопросы текущей деятельности партии, реализации партпроектов и избирательной кампании в регионах.

Как отметил Сидякин, в центре внимания единороссов сегодня – это помощь пострадавшим жителям Курской области. Партийцы уже доставили в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи: бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов. В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы более 60 региональных отделений партии, в том числе и Татарстан.

«Наша гуманитарная миссия в области развернута, и она будет продолжаться столько, сколько это потребуется», - подчеркнул спикер.

Сидякин поблагодарил партийный актив российских регионов за большую работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Курской области. Отметив в том числе помощь Татарстана, он обратил внимание участников на необходимость сплочения общества в условиях ужесточения санкций и проведения СВО.

Отдельно на совещании обсуждались вопросы проведения избирательных кампаний в регионах страны. Напомним, 8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета седьмого созыва.

Подводя итоги совещания, Мухаметшин подчеркнул, что выборы нужно провести достойно, честно и чисто, в полном соответствии с законодательством.

«Мы вышли на финишную прямую, — отметил глава парламента, обращаясь к партийному активу республики. — Выборы проходят в непростых условиях, наша главная задача – провести их качественно, сформировать большинство нашей фракции в парламенте следующего созыва».

Мухаметшин также отметил, что в последние недели проходит много встреч депутатов с избирателями.

«Мы провели много встреч с жителями в городах, районах и селах, на них люди обращались своими проблемами и актуальными вопросами, — сказал он. — Нужно ко всем этим обращениям отнестись максимально ответственно, ни одного не оставить без внимания, при возможности помочь в решении».

Еще председатель Госсовета РТ призвал усилить работу с секретарями первичных отделений партии.

«У нас 2011 секретарей «первичек», это большая сила. Со всеми надо вести работу, находиться в постоянной связи», - сказал он.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.