Мухаметшин: «Фестивалем «Восточный базар» мы вновь поднимаем тему объединения народов»

В 2022 году Казань станет площадкой для Первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар». Участники открытия проекты рассказали, как будет проходить масштабный проект.

В 2022 году Казань станет площадкой для Первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар» Фото: © gossov.tatarstan.ru

«В мировом сообществе богатейшая культура тюркских народов воспринимается как уникальное, самобытное явление»

В 2022 году Казань станет площадкой для Первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар». Участники открытия проекты рассказали, как будет проходить масштабный проект.

С января по сентябрь в разных пространствах города развернётся концертная деятельность, пропагандирующая эстрадное искусство тюркских народов.

Накануне в Казанской Ратуше прошло открытие Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани», где с приветственным словом выступили официальные лица России и тюркских стран.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан Фарид Мухаметшин от имени Президента РТ Рустама Минниханова поприветствовал всех присутствующих.

Фарид Мухаметшин: «Этим фестивалем мы вновь поднимаем важнейшую тему объединения наших народов, разбросанных по всему миру» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Этнокультурные традиции народов тюркского мира во много очень близки. В мировом сообществе богатейшая культура тюркских народов воспринимается как уникальное, самобытное явление, отличающееся неповторимым стилем, яркой индивидуальностью. Современный этап развития рождает новые формы его явления, учитывающие тенденции глобальных изменений в сфере культуры, в которой определенное место занимает и эстрада. Символично, что фестиваль берет своё начало в Год родных языков и народного единства в РТ. Надеюсь, что фестиваль «Восточный базар» станет значимым культурным событием, внесёт свою лепту в развитие современной песенной культуры тюркских народов, будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между ними», - зачитал официальное обращение Президента Республики Фарид Мухаметшин.

Также в рамках открытия был презентован гимн фестиваля «Сэлэм, дуслар!» («Приветствуем, друзья!»), исполненный солистами Алиной Шарипжановой и Айдаром Сулеймановым совместно с Государственным камерным хором РТ.

В Казанской Ратуше прошло открытие Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Надеюсь, что вместе мы будем активно работать в заданном направлении, а федеральные структуры поддержат наши начинания»

«Я хочу заострить внимание на том, что проект стартует именно в столице Республики Татарстан. Этим фестивалем мы вновь поднимаем важнейшую тему объединения наших народов, разбросанных по всему миру. Мы живём в мире, где далеко не все находится в гармонии. Я вижу представителей организованных в нашей республике консульств, которые тянутся к нам также, как и мы к ним, чтобы вместе показать всему миру, что только находясь в дружественных, согласованных отношениях, укрепляются и наши ряды, наши государства. Именно такие фестивали как раз нацелены на то, чтобы объединить наш народ», - уверенно заявил Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что Татарстан является ярким примером мирного сосуществования людей - представителей 173 народностей.

В проекте примут участие представители регионов России, в числе которых Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Крым, Хакасия, Тува. К фестивалю присоединятся и тюркоязычные государства: Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан. Всего около двух тыс. участников станут частью грандиозного проекта.

В проекте примут участие представители регионов России, в числе которых Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Крым, Хакасия, Тува. К фестивалю присоединятся и тюркоязычные государства Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Фестиваль будет проходить не только в очном варианте, но также планируются онлайн-презентации регионов и стран-участников музыкального форума.

«Я надеюсь, что вместе мы будем активно работать в заданном направлении, а федеральные структуры поддержат наши начинания. Мы с замиранием сердца ожидаем, что Президент РФ Владимир Путин подпишет указ об объявлении следующего года Годом сохранения нематериального культурного наследия народов России и поддержки народных промыслов. И тогда этот фестиваль приобретёт ещё большую значимость и станет первым вестником большой программы, приуроченной к этому празднику», - отметил Депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Ильдар Гильмутдинов: «Мы с замиранием сердца ожидаем, что Владимир Путин подпишет указ об объявлении следующего года Годом сохранения нематериального культурного наследия народов России и поддержки народных промыслов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На Востоке «базар» - это место встречи друзей и место приобретения новых знакомств»

Но не только музыкальная и песенная направленность станет ключевым вектором развития проекта. В городе развернутся разнообразные выставки и ярмарки народных ремесел, декоративного искусства, национальной кухни тюркских народов и многое-многое другое.

Культуру и традиции, костюмы и своё ремесло представят татары, азербайджанцы, алтайцы, балкарцы, башкиры, гагаузы, долганы, казахи, каракалпаки, карачаевцы, киргизы, кумыки, ногайцы, телеуты, тувинцы, турки, туркмены, узбеки, уйгуры, хакасы, чуваши, шорцы, якуты и многие другие.

Завершающим аккордом проекта станет грандиозный Гала-концерт.

О фестивале и столице Татарстана узнают по всему миру благодаря онлайн-трансляции проекта, в том числе гала-концерта на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Так как фестиваль выходит на международную площадку, проект будет проходить на трёх языках - татарском, русском и английском.

Рамазан Абдулатипов: «Я считаю, что татары - это объединяющая тюркские народы национальность» Фото: kremlin.ru

«На Востоке «базар» - это место встречи друзей и место приобретения новых знакомств. И Казань - это город, вобравший в себя культуру и традиции множества народов. Именно здесь в мире проживают многие национальности, и Татарстаном выделяется много внимания этому фактору. Потому я считаю, что татары - это объединяющая тюркские народы национальность. Закономерно, что площадкой для проведения фестиваля выбрана именно Казань», - обратился к присутствующие российский государственный и политический деятель, дипломат, почётный председатель Совета Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов.

Результатом и общественным эффектом проекта, целевой аудиторией которого являются тюркоязычные исполнители и зрители России, стран ближнего и дальнего зарубежья независимо от национальностей, землячества и общины тюркоязычных народов, проживающих в России станет дальнейшее укрепление интеграционных процессов России с тюркским миром, развитие творческих связей между тюркоязычными исполнителями, активизация участия мигрантов из стран тюркского мира в культурной жизни России.

Так как фестиваль выходит на международную площадку, проект будет проходить на трёх языках - татарском, русском и английском Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Цель фестиваля - укрепление межнациональных и межгосударственных культурных связей, дальнейшее развитие эстрады тюркских народов через их взаимовлияние и взаимопроникновение, презентация творческого потенциала эстрады тюркских народов на международном уровне.

Проект поддержан Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Фестиваль проходит в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.