Мухаметшин: «Фестивалем «Восточный базар» мы вновь поднимаем тему объединения народов»
В 2022 году Казань станет площадкой для Первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар». Участники открытия проекты рассказали, как будет проходить масштабный проект.
«В мировом сообществе богатейшая культура тюркских народов воспринимается как уникальное, самобытное явление»
В 2022 году Казань станет площадкой для Первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар». Участники открытия проекты рассказали, как будет проходить масштабный проект.
С января по сентябрь в разных пространствах города развернётся концертная деятельность, пропагандирующая эстрадное искусство тюркских народов.
Накануне в Казанской Ратуше прошло открытие Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани», где с приветственным словом выступили официальные лица России и тюркских стран.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан Фарид Мухаметшин от имени Президента РТ Рустама Минниханова поприветствовал всех присутствующих.
«Этнокультурные традиции народов тюркского мира во много очень близки. В мировом сообществе богатейшая культура тюркских народов воспринимается как уникальное, самобытное явление, отличающееся неповторимым стилем, яркой индивидуальностью. Современный этап развития рождает новые формы его явления, учитывающие тенденции глобальных изменений в сфере культуры, в которой определенное место занимает и эстрада. Символично, что фестиваль берет своё начало в Год родных языков и народного единства в РТ. Надеюсь, что фестиваль «Восточный базар» станет значимым культурным событием, внесёт свою лепту в развитие современной песенной культуры тюркских народов, будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между ними», - зачитал официальное обращение Президента Республики Фарид Мухаметшин.
Также в рамках открытия был презентован гимн фестиваля «Сэлэм, дуслар!» («Приветствуем, друзья!»), исполненный солистами Алиной Шарипжановой и Айдаром Сулеймановым совместно с Государственным камерным хором РТ.
«Надеюсь, что вместе мы будем активно работать в заданном направлении, а федеральные структуры поддержат наши начинания»
«Я хочу заострить внимание на том, что проект стартует именно в столице Республики Татарстан. Этим фестивалем мы вновь поднимаем важнейшую тему объединения наших народов, разбросанных по всему миру. Мы живём в мире, где далеко не все находится в гармонии. Я вижу представителей организованных в нашей республике консульств, которые тянутся к нам также, как и мы к ним, чтобы вместе показать всему миру, что только находясь в дружественных, согласованных отношениях, укрепляются и наши ряды, наши государства. Именно такие фестивали как раз нацелены на то, чтобы объединить наш народ», - уверенно заявил Фарид Мухаметшин.
Он подчеркнул, что Татарстан является ярким примером мирного сосуществования людей - представителей 173 народностей.
В проекте примут участие представители регионов России, в числе которых Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Крым, Хакасия, Тува. К фестивалю присоединятся и тюркоязычные государства: Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан. Всего около двух тыс. участников станут частью грандиозного проекта.
Фестиваль будет проходить не только в очном варианте, но также планируются онлайн-презентации регионов и стран-участников музыкального форума.
«Я надеюсь, что вместе мы будем активно работать в заданном направлении, а федеральные структуры поддержат наши начинания. Мы с замиранием сердца ожидаем, что Президент РФ Владимир Путин подпишет указ об объявлении следующего года Годом сохранения нематериального культурного наследия народов России и поддержки народных промыслов. И тогда этот фестиваль приобретёт ещё большую значимость и станет первым вестником большой программы, приуроченной к этому празднику», - отметил Депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.
«На Востоке «базар» - это место встречи друзей и место приобретения новых знакомств»
Но не только музыкальная и песенная направленность станет ключевым вектором развития проекта. В городе развернутся разнообразные выставки и ярмарки народных ремесел, декоративного искусства, национальной кухни тюркских народов и многое-многое другое.
Культуру и традиции, костюмы и своё ремесло представят татары, азербайджанцы, алтайцы, балкарцы, башкиры, гагаузы, долганы, казахи, каракалпаки, карачаевцы, киргизы, кумыки, ногайцы, телеуты, тувинцы, турки, туркмены, узбеки, уйгуры, хакасы, чуваши, шорцы, якуты и многие другие.
Завершающим аккордом проекта станет грандиозный Гала-концерт.
О фестивале и столице Татарстана узнают по всему миру благодаря онлайн-трансляции проекта, в том числе гала-концерта на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Так как фестиваль выходит на международную площадку, проект будет проходить на трёх языках - татарском, русском и английском.
«На Востоке «базар» - это место встречи друзей и место приобретения новых знакомств. И Казань - это город, вобравший в себя культуру и традиции множества народов. Именно здесь в мире проживают многие национальности, и Татарстаном выделяется много внимания этому фактору. Потому я считаю, что татары - это объединяющая тюркские народы национальность. Закономерно, что площадкой для проведения фестиваля выбрана именно Казань», - обратился к присутствующие российский государственный и политический деятель, дипломат, почётный председатель Совета Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов.
Результатом и общественным эффектом проекта, целевой аудиторией которого являются тюркоязычные исполнители и зрители России, стран ближнего и дальнего зарубежья независимо от национальностей, землячества и общины тюркоязычных народов, проживающих в России станет дальнейшее укрепление интеграционных процессов России с тюркским миром, развитие творческих связей между тюркоязычными исполнителями, активизация участия мигрантов из стран тюркского мира в культурной жизни России.
Цель фестиваля - укрепление межнациональных и межгосударственных культурных связей, дальнейшее развитие эстрады тюркских народов через их взаимовлияние и взаимопроникновение, презентация творческого потенциала эстрады тюркских народов на международном уровне.
Проект поддержан Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Фестиваль проходит в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.