Мухаметшин: Фестиваль «Восточный базар в Казани» станет культурным мостом между народами

Фото: gossov.tatarstan.ru

Стартовал второй международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани». Его участниками стали представители 25 стран и 15 регионов России.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Фестиваль "Восточный базар в Казани" собрал огромное количество высоких гостей из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Ирана, Ирака и многих других стран мира. Казань собирает друзей. В этом году представители более чем 40 национальных культур из 24 стран и 15 регионов России раскроют на площадке мероприятия свой талант, мастерство и любовь к эстрадному искусству. Уверен, стартующий сегодня фестиваль пройдет на высочайшем организационном и творческом уровнях, а также станет прочным культурным мостом между близкими, братскими народами», — отметил парламентарий.

Мухаметшин подчеркнул символичность проведения фестиваля в Татарстане, поскольку в республике в мире и согласии проживают люди различных национальностей.

В программу мероприятия войдут сольные концерты группы «ЯЛЛА», день культуры Башкортостана и гала-концерт в КРК «Пирамида» в Казани.

«Я уверен, что для фестиваля нам нужна не неделя, а минимум месяц. Самая большая делегация к нам приехала из Казахстана, хотели приехать 45 человек. Очень много заявок у нас о проведении на фестивале конкурса молодых исполнителей. В этом году в концертах принимают участие коллективы из 10 государств и многие регионы России», — добавил директор общественного фонда татарской культуры РТ имени Вагапова Рифат Фаттахов.

Он предложил в следующем году сделать фестиваль центральным культурным событием саммита БРИКС, который пройдет в Казани.