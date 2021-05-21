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Ру Тат
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21 мая 2021  19:02

Мухаметшин: Фермерам нужно научиться позиционировать себя на электронных площадках

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Фермерам Татарстана необходимо научиться работать и позиционировать себя на электронных торговых площадках по сбыту сельхозпродукции. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в Бугульминском районе на зональном совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения, сообщает пресс-служба парламента республики.

По словам Мухаметшина, у фермеров пока остаются проблемы со сбытом продукции, доступом на площадки торговых сетей, с землей, страхованием, субсидированием и обновлением техники. Он подчеркнул, что эти вопросы поэтапно решаются с участием республиканских и федеральных структур.

«Частично вопросы сбыта закрывают электронные торговые площадки. В условиях цифровизации данное направление приобретает особую актуальность. Это повышает и доступность получения информации», — отметил Председатель Госсовета.

Мухаметшин также обратил внимание на то, что потенциал Бугульминского района вызывает большой интерес у крупных инвесторов. «Сегодня ситуация в сельскохозяйственном секторе экономики Бугульмы получила новое дыхание. Мы уверены, что результаты будут значительно улучшены», — сказал он.

По итогам зональных совещаний должны быть разработаны конкретные меры поддержки фермеров и личных подсобных хозяйств. Конструктивные предложения будут внесены в итоговый документ и положены в основу деятельности по этому направлению.

#фарид мухаметшин #зональные совещания
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