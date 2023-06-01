Мухаметшин: «Федеральный центр никогда в таких объемах не поддерживал экономику регионов»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжского округа, которое прошло в Перми. Парламентарии обсудили ряд вопросов, в том числе внедрение новых технологий в промышленность, а также развитие сельских территорий.

Перед заседанием законодатели Поволжья посетили промпредприятия Перми, а сегодня на заседании обменялись мнениями. «Мы живем в условиях жесткого санкционного давления, - подчеркнул председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих, - страна столкнулась с отсутствием поставок высокотехнологичных товаров и комплектующих для производства, доступа к инновациям и новым технологиям. Поиск решения этих проблем - ключевой вопрос безопасности и суверенитета России».

По мнению парламентариев Поволжья, необходимо не только оперативно наладить выпуск важной продукции, но и сформировать задел научных разработок. В этом вопросе необходима кооперация между учеными и промышленникам. Кроме того, важнейшими направлениями остаются работа с инвестиционным ресурсом и обеспечение квалифицированными кадрами.

Регионы ПФО находятся в лидерах среди субъектов страны по уровню научно-технологического развития. В частности, 9 регионов округа разместились в пределах первых 30 позиций национального рейтинга, а Татарстан вошел в пятерку лучших.

Принимая участие в дискуссии, Мухаметшин отметил, что одним из ключевых аспектов внедрения технологий в промышленность является обеспечение доступа предприятий к мерам господдержки.

«Федеральный центр еще никогда в таких объемах не поддерживал промышленность регионов, как сегодня», - подчеркнул глава парламента.

Он напомнил, что в прошлом году в экономику Татарстана по федеральной программе развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности поступило около 77,7 млрд рублей. Более 50-ти республиканских предприятий получили целевые субсидии.

«Наряду с проблемами производства и импортозамещения, наибольшую актуальность приобрели вопросы реализации произведенной продукции и поиск рынков сбыта», - подчеркнул Мухаметшин.

Сегодня же на заседании Ассоциации парламентарии обсудили вопросы развития сельских территорий. Татарстан является одним из лидеров по участию в данной госпрограмме. В этом году на развитие сельских поселений предусмотрено 1,8 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей – из федерального бюджета. Средства направляются на строительство жилья в селах, благоустройство территорий, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство зданий общеобразовательных и культурных учреждений.

«Повестка заседания – насыщенная, рассматривались актуальные для всех регионов России вопросы, в том числе для субъектов Приволжского федерального округа, - заключил Фарид Мухаметшин, подводя итоги работы, - принятые сегодня решения будут направлены в адрес Правительства РФ. Думаю, каждый субъект, в том числе и Татарстан, рассмотрит их совместно с органами исполнительной власти применительно к своей территории. Полагаю, все предложения будут поддержаны».