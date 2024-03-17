Мухаметшин: Этот народ понимает и свою ответственность, и отдает должное своему будущему

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздничный концерт в честь заключительного дня выборов Президента России стартовал на площадке перед стадионом «Ак Барса Арена» в Казани. Этот праздник удачно совпал с традиционными масленичными гуляньями, отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, посетивший площадку вместе со своей женой.

«Наш народ, как и в нашей большой стране, как и в Татарстане, дружен и дружбой силен. Два праздника, получилось, совпали: заключительный день выборов Президента России и широкая Масленица с ее Прощеным воскресеньем, которую мы сейчас отмечаем», – обратился он к гостям.

Председатель Госсовета РТ также поблагодарил жителей республики за активное участие в выборах Президента РФ. По его словам, более 72% жителей, имеющих право голоса, уже проголосовали за того, за кого хотели.

«Думаю, процент до конца голосования ещё подрастёт, но уже видно, что этот народ понимает и свою ответственность, и отдает должное своему будущему. Кто ещё не успел проголосовать, попляшите, потанцуйте, блины покушайте и с новыми силами идите к избирательным участкам. Не останетесь в стороне от этого большого события», – добавил он.

Концерт в честь заключительного дня стартовал в 14:00. Хэдлайнерами праздника станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко. Посетить фестиваль можно бесплатно по браслетам, которые выдают проголосовавшим жителям республики.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).