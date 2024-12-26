Мухаметшин: Единороссы будут и дальше поддерживать участников СВО и их семьи

Единороссы будут и дальше поддерживать участников СВО и членов их семей, а также жителей новых регионов России и направлять им гуманитарную помощь. Об этом заявил секретарь реготделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Эти люди должны чувствовать поддержку. Я очень признателен татарстанцам, которые приобщаются к гуманитарной помощи, откликаются на это. Любая помощь – материальная, духовная, политическая – бесценна. Будем продолжать эту работу при поддержке жителей республики», – сказал он.

Руководитель регионального исполкома татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин напомнил, что 20 декабря в Лисичанск и Рубежное был отправлен гуманитарный груз общим весом 100 тонн. В семи фурах направили строительные материалы для восстановления водоснабжения, детское питание, а также 4,5 тыс. новогодних подарков для детей Донбасса.

«Сегодня мы уже едем туда по хорошим дорогам. Огромная работа проведена Москвой по приведению дорог в нормативное состояние. Путь от Луганска до Лисичанска, который проезжали раньше за четыре часа, сейчас преодолеваем за час. В городах появилось тепло, газ, электричество. Очень много домов капитально ремонтируются. Правда, пока нет связи. Но во всем остальном много делается», – подчеркнул единоросс.

По его словам, вся эта работа отражается на настроении жителей этих городов. «Всегда слышим слова благодарности», – отметил Самигуллин.

Он добавил, что в новых регионах накопилось «много проблем после развала Советского Союза», поскольку для поддержания инфраструктуры там ничего не делалось.

«Это совершенно объективная картина. Это может сказать любой житель. Асфальт там со времен Советского Союза, качели для детей – железные. И все на таком уровне, поэтому работы предстоит много. Когда завершится спецоперация, в нашей победе никто не сомневается, еще многие годы придется восстанавливать», – заключил руководитель регионального исполкома.