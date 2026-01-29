Мухаметшин: «Единая Россия» уделяет большое внимание капремонту школ и детсадов

Фото: tatarstan.er.ru

Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание теме капремонта и строительства образовательных учреждений. Об этом сообщил Секретарь Татарстанского реготделения партии, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин во время заседания федерального штаба по реализации программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, а также строительства общеобразовательных и дошкольных организаций.

Мероприятие состоялось с участием Секретаря Генерального совета «Единой России» Владимира Якушева и члена Генсовета партии, министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В селекторном совещании в режиме видеоконференции от Татарстана также приняли участие руководитель исполкома Татарстанского реготделения «Единой России» Марат Самигуллин, замминистра образования и науки РТ Андрей Рюхов и другие.

Как сообщил Владимир Якушев, при поддержке «Единой России» в регионах страны построено 1 714 школ, из них 80 – в 2025 году. Капитально отремонтировано более 6,5 тыс. школ по всей стране. Почти 1 600 объектов сдали в прошлом году. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах.

По инициативе «Единой России» дополнительное финансирование на капремонт школ получат 39 регионов. Средства на эти цели в размере 2 млрд рублей заложены в федеральном бюджете на текущий год.

Что касается детских садов, то с 2019 по 2025 годы введено в эксплуатацию почти 1,7 тыс. объектов, которые могут посещать более 248 тыс. детей. В прошлом году построено 5 объектов на 1,2 тыс. мест.

С 2025 года капитально отремонтировано 267 детских садов, из них 134 – с участием федерального бюджета. Владимир Якушев акцентировал, что в новой народной программе «Единая Россия» особое внимание уделит шаговой доступности объектов детсадов и будет заботиться о выполнении этого запроса жителей.

В свою очередь Сергей Кравцов подчеркнул, что в 2025 году совместно с регионами была проделана большая работа по строительству и ремонту школ, детсадов и колледжей. Особо он отметил Татарстан.

«Отдельно выделю тех, кто достиг первых, в основном досрочных результатов в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Отличились Республика Татарстан, досрочно построившая две школы в Казани и Набережных Челнах, Новосибирская область с одной школой мощностью 250 мест в Новосибирске, а также Республика Саха (Якутия), где планово введена одна школа в Якутске. Также отмечу Республику Дагестан, которая в опережающем режиме ввела две школы. Кроме того, 16 регионов построили 21 школу из задолженности прошлых лет», – прокомментировал Сергей Кравцов.

Фото: tatarstan.er.ru

В части строительства детских садов все плановые годовые результаты также достигнуты в полном объеме. По итогам 2025 года 50 регионов полностью выполнили свои обязательства по капремонту без переносов.

Сергей Кравцов напомнил, что по итогам 2026 года регионы должны по плану сдать 70 вновь построенных школ, 3 детских сада, капитально отремонтировать 1 109 школ, свыше 350 детсадов и 270 колледжей.

В Татарстане в 2026 году в рамках госпрограммы «Развитие образования» по линии Минпросвещения капитальный ремонт запланирован в 36 общеобразовательных организациях – обновятся школы в Набережных Челнах и Казани, Нижнекамском, Альметьевском, Тукаевском, Елабужском, Балтасинском, Высокогорском, Буинском, Лениногорском, Чистопольском, Арском, Нурлатском и других районах. Из них в 22 общеобразовательных организациях запланировано размещение избирательных участков.

Как сообщили представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, капитальный ремонт по федеральной программе уже начат в школах Буинского и Нижнекамского районов. Начатые работы не мешают учебному процессу.

«Нам надо взять на особый контроль эти 36 находящихся в ремонте школ. В 22 из них будут проходить выборы, а значит, по времени мы ограничены – уже надо ускорять там работы. Участие партии «Единая Россия» в этом процессе для нас авторитетно. Так мы закладываем основу в будущем поколении через школьные образовательные учреждения», – отметил Фарид Мухаметшин.

«Руководство Татарстана в лице Раиса республики, партия «Единая Россия» уделяют большое внимание теме капремонта и строительства образовательных учреждений. Особая признательность и федеральному центру. Софинансирование значительно больше, чем регионы сами выделяют средств на строительство новых школ, ремонт образовательных и детских дошкольных учреждений», – добавил он.

В рамках федеральных программ по линии Минпросвещения капитальный ремонт и оснащение пройдут в 6 детских садах 5 муниципальных образований. Преобразятся 2 детских сада в Бугульминском районе, и по одному – в Азнакаевском, Высокогорском, Нижнекамском, а также в Набережных Челнах.

В рамках той же госпрограммы «Развитие образования» модернизируют и 2 здания профессиональных образовательных организаций. Ремонт в этом году предстоит провести в учебном корпусе Арского педагогического колледжа имени Г.Тукая и в общежитии Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева.

Фото: tatarstan.er.ru

«Ежегодно партия «Единая Россия» подключается к вопросам строительства новых школ, ремонта текущих учреждений, обеспеченности кадрами и ряду других вопросов. Татарстан получил положительную оценку, потому что мы при поддержке руководства республики, глав муниципальных образований очень внимательно этот вопрос рассмотрели при принятии бюджета на 2026 год. Нашли возможности, профинансировали и ремонт, и строительство новых школ, и содержание образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений», – поделился Фарид Мухаметшин.

«При строительстве новых объектов образования возникает много вопросов, связанных с выбором проекта, шаговой доступности места, согласованиями во многих инстанциях. Здесь важны как раз предложения от местных жителей. Еще раз подчеркну: республика активно подключилась ко всем процессам. Руководство Татарстана, Правительство РТ, Министерство образования, Министерство строительства успешно реализуют эти программы», – отметил он.

Всего же, по данным Минобрнауки РТ, в республике в 2026 году за счет средств бюджета республики, федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», национального проекта «Семья» предусмотрено строительство 6 объектов общего образования – пяти школ и одного дополнительного корпуса к существующей школе.

Новые школы на 500 мест появятся в Агрызе, селе Манзарас Кукморского района, микрорайоне Садак Мензелинска.

В Буинске откроют учебное заведение на 192 места в новом строящемся микрорайоне, а в казанском ЖК «Станция Спортивная» появится школа для 500 учеников. Дополнительный корпус на 618 мест пристроят к лицею №2 города Бугульмы.

В 3 районах республики планируется строительство новых детских садов в сумме на 820 мест. Это детсад на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района, детсад на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района и дошкольное учреждение на 220 мест в Елабуге.

«Помимо строительства и капремонта школ для нас еще важен вопрос обеспечения педагогическими кадрами, профессиональной подготовки в условиях модернизации образовательной системы. Министерство образования этим вопросом занимается, подготовку кадров к новому учебному году ведут интенсивно. Я считаю, что образовательная система у нас в республике – очень выстроенная», – подчеркнул Мухаметшин.

«Учитывая многоязычие нашей республики, мы также ищем возможности преподавания некоторых предметов еще кроме как на русском языке, так и на родных языках представителей разных национальностей, проживающих в Татарстане. Большую роль в этом играют и образовательные школы, и воскресные – при Ассамблее народов республики», – добавил он.

Всего же в рамках реализации федеральных и республиканских программ, по данным Минобрнауки РТ, в текущем году в Татарстане предусмотрен ремонт 47 муниципальных и 8 государственных школ, также запланирован ремонт пищеблоков 67 школ.

В заключение заседания федерального штаба Владимир Якушев подчеркнул, что при отчете по народной программе «Единой России» депутатам предстоит рассказать обо всех объектах, которые были при ее реализации построены.

«Мы создаем серьезные учебные пространства, за которые не стыдно, которые отвечают современным требованиям и позволяют нашим ребятам достаточно развиваться по всем направлениям», – заключил он.