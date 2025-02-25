Мухаметшин: Движение «ТНВ» должно стать активным участником избирательного процесса

Осенью в Татарстане состоятся выбора Раиса РТ и муниципальных депутатов. Движение «ТНВ» должно выступить активным участником избирательного процесса. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Движение «ТНВ» должно участвовать в компаниях по выборам Раиса РТ и муниципальных депутатов. Не менее важно при этом сохранить устойчивое развитие региона. Для этого во главе Татарстана, как и сегодня, должен быть сильный и опытный лидер, дальновидный руководитель, способный вести республику вперед. И, конечно, должна быть эффективная, готовая отстаивать интересы населения система местных представительных органов», – сказал председатель Высшего совета движения.

Мухаметшин отметил, что в этом году татарстанцам предстоит избрать более 7,6 тыс. депутатов местного уровня. В отличие от парламентских выборов общественное объединение может самостоятельно выдвигать кандидатов в муниципальные депутаты, уточнил он.

«Для этого необходимо сформировать собственную предвыборную повестку. Попробовать свои силы в избирательной кампании должны и члены молодежного крыла. В целом нужно провести серьезную организационно-политическую работу. Уверен, потенциал территориальных отделений будет востребован в организационной разъяснительной работе для стимулирования явки избирателей, в информировании о позитивных изменениях в городских и сельских поселениях», – заявил глава парламента.

По его словам, необходимо проводить встречи с избирателями в трудовых коллективах и на сходах граждан. Работу с населением, обращениями граждан важно вести постоянно, убежден Председатель Госсовета.

«Нужно оказывать помощь в решении конкретных проблем. Депутатам местных советов от движения «ТНВ» в тесном контакте с татарстанским отделением «Единой России» необходимо анализировать поступающие жалобы, их количество и тематику, а также активизировать деятельность и наполнить новым содержанием работу молодежных отделений», – подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что участники движения должны уделять особое внимание проблемам бойцов СВО и их семей, ветеранов спецоперации, вопросам их реабилитации и трудоустройства. Он также напомнил, что в Татарстане стартовал республиканский кадровый проект «Батырлар. Герои Татарстана», направленный на профподготовку участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

«Надо понимать, что общий социально-экономический фон в стране и в мире вряд ли станет проще. Мы не ожидаем отмены санкций, а исходим из необходимости совершенствования собственных экономических инструментов. И ограничения используем для выхода на новые рубежи развития, с чем наша страна и республика успешно справляются. Большой вклад в развитие России ожидаем от национальных проектов», – заметил глава парламента.

Так, по новым нацпроектам в сфере образования в этом году в республике планируется строительство 11 объектов, в отрасли здравоохранения – 53, культуры – четыре. А по программе модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция инженерных объектов в 45 муниципалитетах.

Мухаметшин упомянул, что в марте Государственный Совет республики отметит 30-летие своей деятельности. «Это период времени, который позволяет говорить о зрелости и стабильности парламента, о роли Госсовета в становлении современного парламентаризма в России, в решении важных исторических задач, формировании законодательной базы с нуля, о сложившихся политических и законотворческих традициях. Проведем ряд выставочных и просветительских мероприятий», – заключил он.