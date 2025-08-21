Мухаметшин: Дни Татарстана в Москве стали доброй традицией

Фото: t.me/faridmuhametshin

Сегодня Дни культуры Татарстана в Москве завершились концертом мастеров искусств республики, который по традиции прошел в Московском международном доме музыки. Участие в мероприятии принял Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Почетными гостями мероприятия стали Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и ведомств, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций и образовательных учреждений.

Перед началом гала-концерта от имени руководства и депутатов столицы России поприветствовал Алексей Шапошников. «Россия – самая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире, и когда мы обмениваемся культурными традициями и обычаями, рассказываем о них друг другу, – это укрепляет и объединяет наши братские народы», – выразил уверенность он.

Политик также признался, что каждый год с нетерпением ждет Дней культуры Татарстана республики. «Как вы думаете, какие самые тяжелые временные ожидания в течение года? Это дни между Сабантуем в Коломенском и Днями культуры Татарстана в Москве», – сказал он и поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за «возможность прикоснуться к культуре и обычаям».

Фото: t.me/faridmuhametshin

В свою очередь Фарид Мухаметшин, поприветствовав гостей и участников мероприятия от имени Рустама Минниханова, Госсовета и Правительства республики, поблагодарил руководство Москвы за большое внимание к Татарстану и всемерную поддержку республиканских инициатив.

«Дни Татарстана в Москве стали доброй традицией, найдена хорошая форма взаимодействия и работы с регионами Российской Федерации, со столицей нашей страны – Москвой через культурные и гуманитарные связи», – подчеркнул он.

Политик также напомнил, что в столице России проживает одна из самых больших и активно действующих татарских диаспор, превышающая 85 тыс. человек. «Уверен, что традиция проведения Дней культуры Республики Татарстан в Москве, заложенная 14 лет назад, будет и дальше продолжаться. Она востребована, поэтому так заполнился зал. Люди ждут этих встреч», – добавил Мухаметшин.

Кроме того, на вечере был вручены государственные награды Республики Татарстан. Медали «100 лет образования ТАССР» удостоены главный советник Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России, главный эксперт Экспертно-консультативного совета Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Энварбик Фазельянов и ветеран Великой Отечественной войны Амир Юнисов. Медалью «За доблестный труд» отмечен депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев. Заслуженным работником культуры РТ стала ведущая музыкальных программ Самира Латып.

Дни культуры Республики Татарстан в Москве проходят ежегодно начиная с 2011 года в августе, в преддверии Дня РТ. По традиции они завершаются большим гала-концертом в одном из лучших столичных залов – Московском международном доме музыки.