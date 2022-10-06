Мухаметшин: «Для власти взаимодействие с институтами гражданского общества в приоритете»

Всероссийская конференция «Взаимодействие органов власти с некоммерческими организациями: Россия в новом международном контексте» открылась сегодня в Казани к 220-летию со дня образования Минюста России. От имени руководства республики участников и гостей конференции поприветствовал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Глава парламента поздравил сотрудников и ветеранов Минюста РФ с юбилеем образования ведомства. По словам Мухаметшина, это событие для Татарстана особенно значимо потому, что первым министром юстиции России был уроженец села Сокуры выдающийся государственный деятель и знаменитый поэт Гавриил Державин.

Обращаясь к теме сегодняшней конференции, Фарид Мухаметшин подчеркнул актуальность обсуждаемых проблем. «Для органов власти республики взаимодействие с институтами гражданского общества всегда было в приоритете», – сказал он.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано свыше 6 тысяч НКО, работающих в социальной, культурной, молодежной, экологической и прочих сферах. В республике выстроена система взаимодействия с органами власти, существуют формы поддержки некоммерческого сектора.

Председатель Госсовета РТ считает необходимым повысить эффективность взаимодействия НКО на муниципальном уровне, ведь от этого зависит успешная реализация многих интересных и важных для благополучия граждан программ и проектов.

«Наша страна переживает непростые времена, – подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к участникам конференции, – специальная военная операция, введение санкций, частичная мобилизация… Президентом нашей страны [Владимиром Путиным] поставлена задача по сближению регионов и вновь образованных субъектов России. Татарстан в этом направлении уже работает. Есть много точек соприкосновения в отраслях промышленности. Важно найти направления сближения и в области юриспруденции».

Всероссийская научно-практическая конференция по тематике взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями в Казани проводится впервые, но уже представляет большой интерес для современной юридической науки. Вопросы, затрагиваемые в рамках конференции, нашли живой отклик у ученых и практиков из различных регионов Российской Федерации.

В работе пленарного заседания форума приняли участие первый заместителя Министра юстиции РФ Евгений Забарчук, заместитель Министра юстиции РФ Олег Свириденко, начальник Управления Минюста РФ по РТ Максим Скирда, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, ведущие российские ученые в области конституционного права, теории государства и права, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций.