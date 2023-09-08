Мухаметшин: Для Татарстана сотрудничество с Китаем носит приоритетный характер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для Татарстана сотрудничество с Китаем носит приоритетный характер. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе «Взаимодействие политических партий как значимая составляющая международных отношений», который прошел на российско-китайском форуме «РОСТКИ» в Казани.

«В рамках стратегического взаимодействия между нашими государствами для Татарстана сотрудничество с Китаем носит приоритетный характер, причем как по линии прямого диалога, так и с точки зрения народной дипломатии. Разнообразие площадок форума — прямое тому подтверждение», — сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что Китай стабильно входит в пятерку ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. Только за последние три года товарооборот Татарстана и Китая по самой широкой номенклатуре товаров, промышленности и народного потребления вырос почти в 2,1 раза. За прошлый год он составил 11,7 млрд юаней, уточнил спикер.

«В этом году уже сформированы предпосылки для его дальнейшего динамического роста», — отметил он.

Председатель Госсовета заверил, что республика заинтересована в развитии «всего многообразия политико-экономических, гуманитарных, приграничных связей со странами, которые разделяют подходы к многополярному и равноправному партнерству на всей мировой арене».

Поэтому, по его словам, «Единая Россия» поддерживает конструктивное и доверительное сотрудничество с десятками ведущих партий, в том числе парламентского большинства, авторитетными общественно-политическими движениями из этих стран.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Зачастую это к тому же отражает узы дружбы и богатые традиции взаимной поддержки и уважения, исторически сложившиеся между нашими государствами и народами», — констатировал Мухаметшин.

В качестве примера он привел укрепляющееся международное сотрудничество «Единой России» с Коммунистической партией Китая.

Глава парламента также зачитал приветствие секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который пожелал участникам форума плодотворной дискуссии и насыщенного обмена мнениями.

Вице-мэр Харбина Цзян Чуаньхай добавил, что необходимо усилить межличностные обмены, народную дипломатию, разнообразить форматы и структуру взаимодействия в сфере культуры и искусства.

«Мы хотим наладить более плотное взаимодействие между нашими местными администрациями. Хотим наладить много новых контактов с Казанью, усилить взаимодействие по всем направлениям», — заметил он.

По мнению вице-мэра, важно также оптимизировать логистику, чтобы «было удобно ездить друг к другу для реализации прагматичного сотрудничества».

«Татарстан — стабильно развивающийся, экономически мощный регион. Поэтому думаю, что взаимодействие необходимо развивать. И сейчас нам представлены прекрасные возможности для сотрудничества», — заключил он.