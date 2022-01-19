Мухаметшин: «Для противников вакцинации нужно найти новые формы убеждения»

Для противников вакцинации в Татарстане нужно найти новые формы убеждения. Эта повестка стала еще более актуальной, так как в республике выявлен новый омикрон-штамм коронавируса. Об этом на коллегии Министерства юстиции Татарстана заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Ситуация в Татарстане легче не становится, теперь пришел „омикрон“. Надо находить новые формы, дойти до всех сомневающихся в вакцинации во имя сбережения наших граждан, наших людей. Сколько человек положили в прошлом году? — обратился к присутствующим Мухаметшин. — Попрощались навсегда из-за этой болезни. Я думаю, и в вашей среде были те, кто тяжело переболел этой болезнью».

На сегодняшний день эта тема остается важнейшей для всех институтов и органов государственной власти, подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 11 человек заболели омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.