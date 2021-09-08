Мухаметшин: Для многих представителей узбекской общины Татарстан давно стал вторым домом

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане, как и в других регионах России, проходят мероприятия по случаю Дней культуры Узбекистана, которые посвящены 30-летию независимости этого центральноазиатского государства. Организованный сегодня в Доме дружбы народов РТ концерт узбекских артистов посетили Председатель Государственного Совета Татарстана и председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

Поприветствовав организаторов и зрителей концерта от имени руководства республики, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Узбекистан и Россию, включая Татарстан, связывают тесные исторические, культурные и экономические связи, отмечает пресс-служба татарстанского парламента.

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ

«В Узбекистане проживает крупнейшая диаспора татар, насчитывающая около 300 тыс. человек. А Национально-культурная автономия узбеков Татарстана является самой многочисленной и активной. Для многих представителей узбекской общины Татарстан давно стал вторым домом. В Татарстане создаются все условия для полноценного развития культуры и сохранения традиций людей всех национальностей», — заметил политик.

По мнению Председателя Госсовета РТ, за 30 лет независимости узбекский народ достиг больших успехов в своем развитии. «Мы радуемся достижениям вашей страны, тому, как мирно и динамично развивается она в наше неспокойное время. С вами вместе государственный праздник отмечают все регионы большой России, в которых проходят Дни культуры Узбекистана. Желаю вам здоровья и счастья, а братскому Узбекистану процветания и мира!» — пожелал Фарид Мухаметшин.

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов тепло поблагодарил татарстанцев за организацию Дня культуры на высоком уровне и обратил внимание на многовековую дружбу узбекского, русского и татарского народов.

«Мы искренне рады, что вместе с нами празднуете 30-летие независимости Узбекистана. Много наших соотечественников нашли свое место в жизни в дружественном Татарстане, получают образование, работают, заводят семьи. У нас много общего, близкие языки, обычаи, культура, вера, мы без переводчика понимаем друг друга. Спасибо за дружбу!» — заявил он.

Концертную программу подготовило Генеральное консульство Узбекистана в Казани совместно с региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия узбеков Республики Татарстан».