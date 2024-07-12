Мухаметшин: Депутаты Госсовета РТ VI созыва справились с возникшими вызовами

Депутаты Государственного Совета РТ шестого созыва справились с задачами и вызовами, которые возникли в пятилетний период. Об этом заявил журналистам председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Пятилетний период работы парламента шестого созыва был непростым. Он был насыщен как яркими и значимыми мероприятиями, так и сложными задачами, с решением которых республика, да и страна в целом, столкнулись впервые», – сказал глава парламента.

Он напомнил, что пришлось преодолевать последствия пандемии коронавируса, а затем санкции западных стран в отношении России.

«Серьезные испытания, с которыми столкнулась наша страна, еще больше сплотили наш народ. Экономика резко изменилась, повысила свой уровень. Оборонные предприятия заработали на полную мощь. Приходилось искать новые формы и методы работы, в том числе в сфере законодательного регулирования. Мы вынуждены были включать в повестку внеплановые вопросы», – отметил председатель Госсовета.

По словам Мухаметшина, всего в шестом созыве парламентом республики принято 556 законов.

«Все принятые законы были направлены на формирование единого правового поля страны, обеспечение социально-экономического развития республики, укрепление законности и правопорядка, способствовали увеличению доходности республиканского бюджета, росту инвестиций, улучшению качества жизни татарстанцев», – заключил он.