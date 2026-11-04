Мухаметшин: День народного единства олицетворяет неразрывную связь поколений

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем народного единства. По его словам, этот государственный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, ратные свершения предков, преданность Отечеству и ответственность за его судьбу.

«Сегодня наша страна отмечает День народного единства. Этот государственный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, ратные свершения наших предков, преданность Отечеству и ответственность за ее судьбу», – сказал Мухаметшин.

Более четырех веков назад народ отстоял свободу и независимость, укрепил основы государственности. Это единство стало надежной опорой для страны и навсегда осталось в народной памяти как достойный пример сплоченности, гражданской солидарности и патриотизма.

«В нашей республике, в которой в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, при общности базовых ценностей выстроена надежная система диалога – через работу Ассамблеи народов Татарстана, сохранение самобытных языков и культур, традиций и обычаев. Сбережение народного единства – наш непреходящий ориентир, надежный залог уверенного развития России и ее регионов, укрепления безопасности и успешного достижения национальных целей развития. В этом наша сила и великое достояние!» – подчеркнул он.