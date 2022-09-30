Мухаметшин открыл финал Кубка президента Федерации волейбола РТ в Кукморе

Фото: Арина Потапова/ ИА «Татар-Информ»

Сегодня в Кукморском районе Татарстана открылась финальная серия IX розыгрыша Кубка Президента Федерации волейбола Республики Татарстан. За победу в ней сразятся лучшие команды муниципальных районов и предприятий. Перед стартом турнира к участникам обратился Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

«Жены, мужья, матери, отцы, которые сегодня с нами, — это болельщики, которые смогли приехать в такое непростое время для нас. Поболеть за своих близких, поддержать их в этом важном для них событии. Еще раз хочется сказать, что волейбол — благородный вид спорта, интеллигентный, в котором команда и зрители побеждают в каждой игре. Хоть и не для всех, но для себя точно», — отметил он.

Мухаметшин отметил, что волейбол активно развивается, привлекая к себе внимание все большего числа татарстанцев. Будучи командным видом спорта, он развивает у спортсменов коллективный дух, патриотизм, ответственность за свое предприятие, район и стремление бороться за новыми достижениями и победами для Татарстана. По мнению Председателя Госсовета РТ, развитие волейбола и школьной волейбольной лиги в РТ способствунт укреплению здоровья нации, жителей разных поколений.

В финал, пройдя основные этапы зональных соревнований, вышли по четыре лучших команды. Среди сельских районов в итоговые соревнования попали Актанышский, Сабинский, Буинский, Мамадышский, а среди промышленных предприятий «Татэнерго», «Газпромтрансгаз Казань», «Татхимфромпрепораты» «Казань-восток-сервис».

Глава Кукморского муниципального района РТ Сергей Димитриев напомнил, что «Барс Арена», в которой прошла церемония открытия, открылась в прошлом году при поддержка Президента РТ Рустама Минниханова. Ее появление расширило возможности жителей Кукморского района, помогло будущим чемпионам мира, Европы, которыми сейчас гордится весь Татарстан.

«Я не представляю человека без спорта. У нас много людей, которые проживают в районе, и это не только дети и подростки, а взрослое поколение, которое хочет быть активным. Это дает нам стимул для дальнейшего роста и развития всей нации. Мы всегда участвуем в республиканских, федеральных программах, именно эти программа нацелена на развитие социальной сферы наших жителей. В этих программах есть развитие физкультуры, что самое важное и востребованное в нашем районе», — дополнил глава Кукморского района.