Мухаметшин: Цифровизация совершенствует обратную связь и делает власть более открытой

Цифровизация дает возможность совершенствовать форму обратной связи. Об этом заявил Председатель Госсовета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на встрече с участниками семинара по повышению цифровых компетенций, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Цифровизация — это не дань моде, а реальная потребность, которая дает возможность совершенствовать форму обратной связи, делает власть более открытой и доступной, а, значит, растет и доверие, — сказал Мухаметшин. — Татарстан — в числе регионов-лидеров в отечественной IТ-отрасли. Широкое применение информационных технологий — важный инструмент повышения нашей конкурентоспособности».

Он заметил, что период пандемии еще раз показал, что решения, принятые ранее по переводу услуг в электронную форму, были правильными и своевременными, а работа в удаленном формате стала реалией настоящего времени.

Глава парламента подчеркнул, что в Татарстане реализуются пять региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ» — «Информационная безопасность», «Цифровое госуправление», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики».

По его словам, «Единая Россия» — «первая и единственная партия в стране, которая системно подходит к решению проблем цифровизации своей деятельности»: автоматизации документооборота, внедрению систем мониторинга, цифрового администрирования, применению форматов онлайн-обучения, онлайн-приемных, системы прямой коммуникации «избиратель — депутат».

Мухаметшин также упомянул, что Президентом России Владимиром Путиным были озвучены предложения «Единой России» по расширению мер социальной поддержки, и «теперь эти инициативы обрели форму задач для органов исполнительной власти».

В семинаре по повышению цифровых компетенций участвуют более 150 специалистов со всех регионов России. В образовательную программу входят теоретические и практические занятия по работе в информационных системах и цифровых продуктах партии.