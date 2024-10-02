Мухаметшин: Бюджет РТ на 2025 год непростой, и его исполнение будет нелегким

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Бюджет Татарстана на следующий год непростой, и его исполнение будет нелегким. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Все понимают, что бюджет принимается в особых тяжелых условиях, когда идет специальная военная операция, введены санкции, которые негативно отражаются на деятельности многих предприятий и учреждений, в условиях сжатия рынка сбыта продукции», – сказал глава парламента.

При этом он подчеркнул, что Татарстан преодолевает эти сложности, и все отрасли экономики продолжают работать. «Думаю, бюджет на 2025 год будет служить всем направлениям развития экономики, культурной и социальной жизни республики», – заметил Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин напомнил, что проект бюджета рассмотрен парламентскими комитетами и фракциями, чтобы «максимально учесть просьбы жителей, товаропроизводителей в основном финансовом законе».

Глава парламента также обратил внимание на необходимость участия муниципалитетов в национальных проектах и госпрограммах.

«Многие главы муниципальных образований пишут письма Раису Татарстана с просьбой помочь построить школу, садик и так далее. Есть программы. Давайте ориентировать муниципалитеты на участие в этих программах», – отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что, участвуя в программах, можно получить финансирование на строительство социальных объектов, благоустройство территорий.

«Такого количества программ раньше не было. Мы во многих программах и проектах участвуем, но этого мало», – заключил он.

Бюджет Татарстана на 2025 год по доходам прогнозируется в сумме 425,5 млрд рублей, по расходам – 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей.