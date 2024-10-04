Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мухаметшин: Бюджет на 2025 год позволит решить задачи из послания Раиса РТ
Сформированный на 2025 год бюджет позволит решить основные задачи, поставленные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в послании парламенту. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Сейчас наша задача – подготовить предложения по реализации всех задач, изложенных в послании. В основном они учтены в проекте бюджета, но некоторые нужно будет подкорректировать», – сказал глава парламента.
Он заверил, что будет внимательно следить за тем, чтобы мероприятия по решению поставленных задач были профинансированы и цели были достигнуты.
По словам Мухаметшина, в целом бюджет на следующий год – сбалансированный. «Мне очень понравилось понимание важности этого документа новыми депутатами. Ведь бюджет – это финансовое лицо любой территории, лицо возможностей и задач», – подчеркнул он.
Председатель Госсовета отметил, что муниципалитетам необходимо использовать возможности государственных программ и национальных проектов. «Есть программы, в которых надо участвовать, реализовывать на каждой территории муниципалитета. С помощью программ можно привлечь федеральные деньги и использовать их на территориях муниципалитетов», – заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»