Мухаметшин: Бюджет на 2025 год позволит решить задачи из послания Раиса РТ

Сформированный на 2025 год бюджет позволит решить основные задачи, поставленные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в послании парламенту. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сейчас наша задача – подготовить предложения по реализации всех задач, изложенных в послании. В основном они учтены в проекте бюджета, но некоторые нужно будет подкорректировать», – сказал глава парламента.

Он заверил, что будет внимательно следить за тем, чтобы мероприятия по решению поставленных задач были профинансированы и цели были достигнуты.

По словам Мухаметшина, в целом бюджет на следующий год – сбалансированный. «Мне очень понравилось понимание важности этого документа новыми депутатами. Ведь бюджет – это финансовое лицо любой территории, лицо возможностей и задач», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета отметил, что муниципалитетам необходимо использовать возможности государственных программ и национальных проектов. «Есть программы, в которых надо участвовать, реализовывать на каждой территории муниципалитета. С помощью программ можно привлечь федеральные деньги и использовать их на территориях муниципалитетов», – заключил он.